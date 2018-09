Κατασκευασμένος από την Airbus, είναι ο πρώτος δορυφόρος στον κόσμο που μπορεί να παρακολουθεί καθημερινά τα παγκόσμια αιολικά μοντέλα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

«Ο Aeolus πρόκειται να καλύψει τα κενά στις γνώσεις μας για τη λειτουργία του πλανήτη μας και να αναδείξει τη συμβολή των τεχνολογιών αιχμής», ανέφερε σε δήλωσή του ο γενικός διευθυντής της ESA, Jan Wörner.

