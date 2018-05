Το Βερολίνο γνωρίζει τη Θεσσαλονίκη της καινοτομίας και της παραγωγής

Η Θεσσαλονίκη της γνώσης και της δημιουργικότητας είχε την τιμητική της την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο στο πλαίσιο της republica 18 Berlin, μια από τις σημαντικότερες πολυδιάστατες εκδηλώσεις για την ψηφιακή κουλτούρα, όπου οι συμμετοχές αυτήν τη χρονιά ξεπέρασαν τις 9.000.

Μεταξύ αυτών ο Σπύρος Πέγκας, Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και ο Παντελής Αγγελίδης, Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας οι οποίοι παρουσίασαν τις προοπτικές της πόλης ως προορισμού εκπαίδευσης, καινοτομίας και επενδύσεων στη νέα οικονομία με μοναδικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα,όπως υψηλή συγκέντρωση επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού, εξωστρεφή επιχειρηματική κοινότητα, δυναμική start-up κοινότητα και υψηλής ποιότητας ζωή.

Το πρόγραμμα της αποστολής, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Αναπληρωτής Πρύτανης Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Σωτήρης Σιάγας, Αντιπρόεδρος της Θερμοκοιτίδας i4G και ο Γιώργος Δημητρίου, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής OK!Thess περιλάμβανε συναντήσεις με εκπροσώπους του DIW Berlin. Είναι το μεγαλύτερο Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών στη Γερμανία, το οποίο διαθέτει βαθιά εμπειρία σε θέματα καινοτομικής επιχειρηματικότητας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, όπου συζητήθηκαν θέματα όπως τρόπος αξιοποίησης και χρηματοδότησης Ζωνών Καινοτομίας, πολιτικές κινήτρων για τη δημιουργία και ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας, πολιτικές ενίσχυσης των start-up και της κουλτούρας επιχειρηματικότητας ψηφιακής καινοτομίας, και συνεργασιών του Δικτύου Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας της Γερμανίας με το υπό ίδρυση Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας Αγροδιατροφής της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, του Ομοσπονδιακού Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, με τους οποίους συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής καινοτομίας, μέτρα προώθησης συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων και ζητήματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Στο επιχειρηματικό κέντρο Berlin Partner for Business and Technology GmbH o Christian Treichel, Project Manager EU and International Services, εξήγησε πως λειτουργεί ο Δήμος Βερολίνου για την προσέλκυση στοχευμένων επενδύσεων. Ακόμη, εξηγεί και πως στηρίζει τη νέα και καινοτομική επιχειρηματικότητα μέσω στρατηγικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters). Σημαντική πρόκληση και νέος οραματικός στόχος για τη Θεσσαλονίκη να συμμετάσχει στο δίκτυο Start Alliance Berlin. Συμμετέχουν πόλεις με δυναμικά οικοσυστήματα καινοτομίας, όπως το Πεκίνο, το Τελ Αβίβ και το Λονδίνο.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με περιήγηση από τον Helge Neumann στο πιο επιτυχημένο Πάρκο Επιστημών και Τεχνολογίας στην Ευρώπη. Αυτό είναι το Adlershof Teck Park με 25.000 εργαζομένους, 7000 φοιτητές, 10 μη πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, τη Σχολή Θετικών Επιστημών του φημισμένου Πανεπιστημίου Humboldt και 540 εκ. κύκλο εργασιών. Η καθιέρωση διαρκούς συνεργασίας μαζί τους για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας αποτέλεσε το καλύτερο τέλος μιας εξαιρετικά επιτυχημένης αποστολής.

Στα αποτελέσματα της επίσκεψης συμπεριλαμβάνονται η πρόκληση ενδιαφέροντος και γνώσης στο Βερολίνο για το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης. Αυτό έχει σαν συνέπεια την εγκαθίδρυση μόνιμων διαύλων συνεργασίας των δύο πόλεων και των αντίστοιχων οικοσυστημάτων καινοτομίας, η διοργάνωση της rep:Thessaloniki την άνοιξη του 2019 και η επιδίωξη ένταξης της Θεσσαλονίκης στο δίκτυο Start Alliance.