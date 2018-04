Δορυφορική τεχνολογία: Ο αγροτικός τομέας θα επωφεληθεί περισσότερο από κάθε άλλον

Ο αγροτικός τομέας αναγνωρίζεται ως ένας από τους τομείς για τους οποίους το όφελος από τις διαστημικές υπηρεσίες είναι το πιο ελπιδοφόρο. Τα δεδομένα και οι υπηρεσίες που προέρχονται από τα διαστημικά συστήματα προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις για την αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών των αγροτών, καθώς και των ευκαιριών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας λόγω της αυξημένης πίεσης στο περιβάλλον.

Η αναθεώρηση της ΚΑΠ μετά το 2020 έχει τη δυνατότητα να απελευθερώσει το πλήρες δυναμικό των διαστημικών τεχνολογιών και υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, την αύξηση της παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για τους λόγους αυτούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τη Eurospace, την εμπορική ένωση της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, διοργάνωσαν το συνέδριο «Agriculture: A new frontier for the european space policy» για να παρουσιάσουν και να τονίσουν τα οφέλη της τεχνολογίας στο μέλλον του αγροτικού τομέα, αλλά και να καταδείξουν την ανάγκη χρήσης των νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα του σήμερα.

Συνεργασίες

Αυτό που έγινε ξεκάθαρο από τους ομιλητές ήταν πως ο αγροτικός τομέας δεν έχει αξιοποιήσει ακόμα πλήρως τόσο τις δορυφορικές τεχνολογίες όσο και τις τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας. Για να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση, θα πρέπει, σύμφωνα με τους ομιλητές, να υπάρξουν συνεργασίες μεταξύ του αγροδιατροφικού τομέα και των διαστημικών κοινοτήτων, των εταιρειών και των αγροτών, ώστε να δοθούν στους τελευταίους χρήσιμα εργαλεία για τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεών τους.

Αγορά και αποζημιώσεις

Εκτός, όμως, από τα οφέλη που θα προκύψουν στο χωράφι, ο αγροτικός τομέας θα επωφεληθεί και σε επίπεδο αγοράς και χρηματοδότησης των αγροτών. Οι ομιλητές επεσήμαναν πως η χρήση τεχνολογιών, που θα επιτρέψει την πρόβλεψη της ποιότητας και της ποσότητας της συγκομιδής, θα επηρεάσει και την αγορά των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και τις εξαγωγές. Τέλος, οι δορυφορικές τεχνολογίες θα καταγράφουν άμεσα και με ακρίβεια το μέγεθος κάθε φυσικής καταστροφής στις εκμεταλλεύσεις, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην άμεση αποζημίωση των αγροτών.