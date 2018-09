Δύο ευρωπαϊκά βραβεία απέσπασαν τα βίντεο από το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων

Tο πρώτο βραβείο Museums in Short 2018 στην κατηγορία της προώθησης απέσπασε το βίντεο από το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας με τίτλο «Tracing the footsteps of human society» («Εντοπίζοντας τα ίχνη της ανθρώπινης κοινωνίας»). Αλλά και η δεύτερη ελληνική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, το animation φιλμ από το Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων «I am the Leon of Kythera» («Είμαι ο Λέων των Κυθήρων»), πήρε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του κοινού, μετά την ηλεκτρονική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

Συνολικά, 49 μουσεία από 20 ευρωπαϊκές χώρες πήραν μέρος στον 5ο ευρωπαϊκό διαγωνισμό του Museums in Short, που αφορά την παραγωγή σύντομων βίντεο από και για μουσεία. Η επιτροπή, αποτελούμενη από επαγγελματίες μουσείων, ΜΜΕ και βίντεο, επέλεξε 12 φιναλίστ, που κατανεμήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες αφορούσαν την προώθηση (promotional), τα εκθέματα (exhibits) και το αφήγημα (storytelling).

«Η τελική πράξη -η τελετή απονομής- πραγματοποιήθηκε στο Πιράν (σ.σ. της Σλοβενίας) για δεύτερη φορά στη σειρά, με τη βοήθεια των τοπικών εταίρων. Η εκδήλωση, από τη στιγμή που έγινε σε μία από τις ιστορικές πλατείες του Πιράν, ήταν ανοικτή στο κοινό. Έτσι, οι εκπρόσωποι των μουσείων, των παραγωγών και της επιτροπής ενώθηκαν με πολλούς επισκέπτες της πόλης» δήλωσε μετά την τελετή η Andreja Richter, επικεφαλής του Φόρουμ Σλαβικών Πολιτισμών (Forum of Slavic Cultures), εκ των διοργανωτών του διαγωνισμού.

Ως προς τους άλλους νικητές, στην κατηγορία των εκθεμάτων το πρώτο βραβείο Museums in Short απέσπασε το Μουσείο Βαν Γκογκ από το Άμστερνταμ (Ολλανδία) με το φιλμ «Seeing with a Japanese Eye» («Βλέποντας με μία ιαπωνική ματιά»), ενώ στην κατηγορία του αφηγήματος το βραβείο πήγε στο βίντεο «Rural Worlds» («Αγροτικοί Κόσμοι») που εκπροσώπησε το Μουσείο Πολιτισμών της Ευρώπης και της Μεσογείου (MUSEUM) από τη Μασσαλία (Γαλλία).

