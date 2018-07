Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας και Video για τα ελληνικά νησιά και τη βιοποικιλότητα στον ΟΗΕ

Με σκοπό τη διεθνή προβολή της χώρας μας, των ελληνικών νησιών και των μοναδικών φυσικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων τους, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), σε συνεργασία με τα Υπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσιάζουν μία πρωτότυπη Έκθεση φωτογραφίας και video, με τίτλο “Conserving Biodiversity and the Traditional man-made Environment in the Greek islands: Drivers for sustainable tourism andresilient societies”, η οποία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής Συνόδου του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ, για το διάστημα 9-18 Ιουλίου.

Τα επίσημα εγκαίνια της Έκθεσης έγιναν εχθές, πρώτη ημέρα των εργασιών του Υπουργικού Σκέλους του Πολιτικού Φόρουμ του ΟΗΕ, από τον Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλο, παρουσία των Γενικών Γραμματέων των συνεργαζόμενων Υπουργείων, των μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας, εκπροσώπων διεθνών αποστολών και πλήθους άλλων προσκεκλημένων από κράτη μέλη και όργανα του ΟΗΕ.

Όπως σημείωσε ο Αν. ΥΠΕΝ κατά τον χαιρετισμό του για την εγκαινίαση της Έκθεσης, η πρωτοβουλία διοργάνωσης της Έκθεσης αυτής από το ΥΠΕΝ έχει ως στόχο την ανάδειξη των ελληνικών νησιών μέσα από μια διαφορετική, βιώσιμη οπτική, εστιάζοντας στην προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του παραδοσιακού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως βασικών παραγόντων για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη αειφόρων πρακτικών σε βασικούς οικονομικούς τομείς, όπως ο τουρισμός.

Η Έκθεση συνδέεται θεματικά με τους «περιβαλλοντικούς» υπό εξέταση SDGs και ευθυγραμμίζεται πλήρως με το θέμα του φετινού Φόρουμ «Μετάβαση σε πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κοινωνίες». Επιχειρεί, δε, να καταδείξει πώς οι πολιτικές προστασίας (της βιοποικιλότητας και των νησιωτικών οικοσυστημάτων αλλά και των παραδοσιακών οικισμών), αντί για εμπόδιο και τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την τουριστική δραστηριότητα, μπορούν να λειτουργήσουν θετικά για τον εναλλακτικό τουρισμό και την προβολή του μεγάλου πλούτου ενδημικής χλωρίδας και πανίδας της χώρας, δίνοντας έτσι μία άλλη νέα «ταυτότητα» στα ελληνικά νησιά, ως τουριστικών προορισμών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΝ, «η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα και τα νησιά της λόγω των διαφορετικών γεωμορφολογικών και κλιματικών συνθηκών που τα χαρακτηρίζουν, γίνονται πραγματικά “εργαστήρια της φύσης” και καταφύγια μοναδικών ενδημικών ειδών. Η Ελλάδα φιλοξενεί το 40% της ευρωπαϊκής χλωρίδας και το 18% της πανίδας της. Στα ελληνικά νησιά, τα ίδια φυσικά στοιχεία, διά μέσο των αιώνων, δαμάστηκαν και αξιοποιηθήκαν για την ευημερία του ανθρώπου, οδηγώντας από την αρχαιότητα σε αειφόρες πρακτικές σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, όπως η αξιοποίηση ενδημικών ειδών, η χρήση της αιολικής ενέργειας, η καλλιέργεια της γης σε αναβαθμίδες, η βιοκλιματική αρχιτεκτονική σε υπόσκαφα, ενταγμένη στο φυσικό περιβάλλον. Η αναβίωση των αειφόρων αυτών παραδοσιακών τεχνικών και πρακτικών μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα, σήμερα, για την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την καινοτομία.

Η Έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό ανά γεωγραφική περιφέρεια νησιών, με έμφαση στην βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, αλλά και προβολή video διάρκειας 30’ που φτιάχτηκε ειδικά για την εκδήλωση, με υλικό που συλλέχθηκε από ποικίλους φορείς και πηγές.