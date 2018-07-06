Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από το Σάββατο 7/7

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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Μεταβολή του καιρού από αύριο Σάββατο (07-07-18) και από τα βόρεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

1. ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (07-07-18)

-Διαφήμιση-

Α. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Β. ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΘΑΝΩΣ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Γ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Η ΘΡΑΚΗ, Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ

2. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (08-07-18)

Α. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ

Β. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ), Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ Η

ΕΥΒΟΙΑ

3. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (09-07-18)

ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ο ΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ

ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ (www.emy.gr).

-Διαφήμιση-
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