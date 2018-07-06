Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από το Σάββατο 7/7

Μεταβολή του καιρού από αύριο Σάββατο (07-07-18) και από τα βόρεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.
Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:
1. ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (07-07-18)
Α. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Β. ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΘΑΝΩΣ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Η ΘΡΑΚΗ, Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ
2. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (08-07-18)
Α. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ
Β. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ), Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ Η
ΕΥΒΟΙΑ
3. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (09-07-18)
ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ο ΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ (www.emy.gr).