Φρέσκο φαγητό στο διάστημα... made in Greece

«Λύση» σε ένα από τα αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες έρχονται να δώσουν δύο νέοι Έλληνες φοιτητές. Ο λόγος για τον Μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αυγουστίνο Πανταζίδη, και την προπτυχιακή φοιτήτρια του ίδιου τμήματος, Μαρία Κοντογιάννη, οι οποίοι σχεδίασαν το «Space Agrobox», όπως το ονομάζουν και που δίνει τη δυνατότητα στους αστροναύτες να καλλιεργούν μόνοι τους τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας.

Όπως είπαν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων «πρόκειται για μια ειδικά διαμορφωνομένη κάψουλα, στην οποία είναι εφικτή η καλλιέργεια microgreens σε συνθήκες μικροβαρύτητας, αξιοποιώντας βέλτιστα τον διαθέσιμο όγκο». Και συνεχίζουν «για να καταφέρουμε να βρούμε λύση σε αυτό, έπρεπε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της ιδέας να απαντήσουμε σε αρκετά πρακτικά ερωτήματα, τα οποία συνδέονταν τόσο με τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζονται στις συνθήκες μικροβαρύτητας όσο και με τη διαχείριση του κόστους της σταδιακής ανάπτυξης ενός τέτοιου προϊόντος».

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον εθνικό διαγωνισμό διαστημικών εφαρμογών «Act in Space» που πραγματοποιήθηκε τέλος Μαΐου, καταλαμβάνοντας μάλιστα την τρίτη θέση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο εν λόγω διαγωνισμός, διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), τη Γαλλική Υπηρεσία Διαστήματος (CNES), και το ESA BIC Sud France, ενώ διεθνείς χορηγοί είναι μεταξύ άλλων: Airbus Defence and Space Air Zero G, CLS, GSA, EBAN, Invivo, Qwant, FabSpace, Invest In Toulouse, Copernicus Masters και Toulouse Business School.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το ποιος ήταν ο κύριος λόγος που τους έκανε να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι δύο τους απάντησαν πως «ήταν η επιθυμία μας να κοινοποιήσουμε την ιδέα μας στους διοργανωτές και παράλληλα σε σημαντικούς διεθνείς «διαστημικούς παίκτες», όπως είναι η Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), η Airbus και η CNES» και υπογράμμισαν πως αυτός ήταν και «ο λόγος που δεν σταθήκαμε μόνο στον εγχώριο τοπικό διαγωνισμό, αλλά καταθέσαμε και υποψηφιότητα για άλλα πέντε ειδικά βραβεία, έχοντας ως στόχο να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παραπάνω εταιρειών».

Μάλιστα όπως αναφέρουν, η κατάκτηση μιας διάκρισης σε αυτές τις κατηγορίες σίγουρα θα δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον εταιριών και οργανισμών του εξωτερικού θέτοντας έτσι το πρότζεκτ σε μια εντελώς νέα βάση.

Στόχος τους είναι η προώθηση της ιδέας τους και σε άλλους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς καθώς «στη χώρα μας υπάρχουν αδυναμίες για την υλοποίηση τέτοιων ιδεών αυτή τη στιγμή» όπως σημειώνουν.

Παράλληλα, δεν ξέχασαν να ευχαριστήσουν τα μέλη της Πρυτανείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «για το ενδιαφέρον που έδειξαν και για τη βοήθεια που έδωσαν στην προώθηση της ιδέας μας στο ευρύ κοινό».

«Υπάρχει διαστημικό μέλλον στην Ελλάδα αλλά δεν υπάρχει μεγαλεπήβολη στρατηγική»

Αισιόδοξοι αλλά με «αστερίσκους», σε ότι έχει να κάνει με το διαστημικό μέλλον της Ελλάδας, εμφανίζονται οι δυο φοιτητές. «Μέλλον υπάρχει καθώς υπάρχει και η γνώση αλλά και πολλά και ικανά άτομα τα οποία είτε ασχολούνται είτε θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο τομέα στη χώρα μας» σημειώνουν.

Όμως, αυτό που λείπει, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι η μεγαλεπήβολη στρατηγική. «Πρέπει να ξεφύγουμε από το στερεότυπο της αξιοποίησης του διαστήματος μόνο για επίγειες εφαρμογές» τονίζει ο κ. Πανταζίδης και η κ. Κοντογιάννη και συμπληρώνουν «να αντιληφθούμε πως το διάστημα αποτελεί έναν κλάδο με τεράστιο διεπιστημονικό εύρος. Ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να συμβάλλει με το υπόβαθρό του, τόσο στην εξερεύνηση όσο και στην σταδιακή κατάκτηση του από τις επόμενες γενιές».

Σε ό,τι έχει να κάνει με το επαγγελματικό τους μέλλον, και οι δύο το βλέπουν προς το παρόν στην Ελλάδα. «Ποιος θα ήθελε να αφήσει τη χώρα του και μαζί την οικογένεια και τους φίλους τους και να φύγει στο εξωτερικό» λένε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όμως ζητούν από την πολιτεία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσει η μετανάστευση νέων εν δυνάμει επιστημόνων «με συγκεκριμένα απτά και ουσιώδη κίνητρα».

Διερωτώνται «πόσο ακόμη θα μπορούμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, επενδύοντας επιστημονικά, ενώ παράλληλα πρέπει να ψάχνουμε άλλες δουλειές, άσχετες με τα αντικείμενα που έχουμε σπουδάσει, για να επιβιώσουμε».

Υπογραμμίζουν ότι η έρευνα χρειάζεται σοβαρή οικονομική υποστήριξη καθώς όπως σημειώνουν «δεν είναι και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χόμπι και ως εθελοντισμός».

Πάντως οι ίδιοι, παρά τις ό,ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν, δεν το βάζουν κάτω καθώς όπως δηλώνουν «αυτή τη στιγμή, προετοιμάζουμε την ιδέα μας για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό «Space Exploration Masters» της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA)».

Επίσης, αναζητούν τρόπους με τους οποίους θα ξεκινήσει η υλοποίηση της ιδέας, η οποία χωρίζεται σε τέσσερα στάδια. «Το πρώτο εξ’ αυτών και αυτό που έχει τεθεί ως στόχος για την επόμενη χρονιά» αναφέρουν «είναι η πρώτη δοκιμή της καλλιέργειας των microgreens σε ειδικούς θαλάμους».

Σημειώνουν πως μαζί και με άλλους συνεργάτες έχουν έρθει ήδη σε επαφή με το σχετικό ερευνητικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος το οποίο «έχει δείξει τεράστιο ενδιαφέρον στην προοπτική του να εντάξει στα μέλη του το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και όπως υποστηρίζουν «από την πλευρά της ESA μας έχει κατατεθεί ήδη συγκεκριμένη πρόταση για την απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισμού. «Ευελπιστούμε πως οι διαπραγματεύσεις θα ευοδωθούν σύντομα και πως το ΓΠΑ θα στηρίξει έμπρακτα την προσπάθειά μας μέσω της αγοράς του» καθώς σύμφωνα με τους ίδιους, μια τέτοια κίνηση «θα ενισχύσει τη θέση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο χώρο της ευρωπαϊκής διαστημικής έρευνας» δήλωσαν σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ