Διεξάχθηκε την, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, η επαναληπτική διαδικασία των Πρυτανικών Εκλογών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών.

Νέος Πρύτανης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εξελέγη ο Καθηγητής Σπύρος Κίντζιος, η θητεία του οποίου ξεκινά από 1η Σεπτεμβρίου 2018. Ειδικότερα κατά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία καταμετρήθηκαν 153 ψηφοδέλτια της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων από τα οποία 4 ήταν άκυρα και λευκά και 191 ψηφοδέλτια της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων από τα οποία 7 ήταν άκυρα και λευκά.

Ο νέος Πρύτανης, Σπυρίδων Κίντζιος

Ο Σπυρίδων Κίντζιος γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Μετά την αποφοίτηση του από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1986, σπούδασε στο Χημικό Τμήμα του ΕΚΠΑ. Το 1988 μετέβη στη Γερμανία με υποτροφία της Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) σαν μεταπτυχιακός ερευνητής στο Max-Planck Institute for Biochemistry του Μονάχου. Το 1993 απέκτησε το διδακτορικό του στη Γενετική και Βελτίωση Φυτών από το Πολυτεχνείο του Μονάχου.

Τον ίδιο χρόνο εξελέγη λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρο-/Ιστοκαλλιέργεια Φυτών» στο Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2010 εξελέγη Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα αφού είχε διέλθει από όλες τις προβλεπόμενες βαθμίδες. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις του Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανόμενης της Συγκλήτου και πολλών θεματικών επιτροπών. Έχει χρηματίσει Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής (2006-2007) και Πρόεδρος του Τμήματος Βιοτεχνολογίας (2013). Κατά την τρέχουσα περίοδο είναι Κοσμήτορας της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

Διαθέτει ερευνητική και διδακτική εμπειρία για περισσότερο από 25 χρόνια στο χώρο της Βιοτεχνολογίας και ειδικότερα στον χώρο της Κυτταρικής Βιολογίας και των Βιοαισθητήρων. Είναι ο συγγραφέας/συν-συγγραφέας 86 πρωτότυπων ερευνητικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, καθώς και περισσοτέρων από 80 κεφαλαίων σε διεθνή βιβλία και παρουσιάσεων σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια. Είναι επιμελητής τριών διεθνών επιστημονικών βιβλίων, μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών και αποδέκτης του Bραβείου «Γεωργίας Χριστοδουλοπούλου» της Ελληνικής Ιολογικής Εταιρείας, του Βραβείου της Ελληνικής Εταιρίας Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Stres και του Βραβείου Διακεκριμμένης Υπηρεσίας στην Αμυντική Επιστήμη. Έχει εφεύρει την Βιοηλεκτρική Μέθοδο Αναγνώρισης (Bioelectric Recognition Assay (BERA)) και την τεχνολογία Μοριακής Αναγνώρισης μέσω Μεμβρανικής Μηχανικής (Molecular Identification through Membrane Engineering (MIME)). Και οι δύο μέθοδοι διακρίθηκαν ως οι καλύτερες τεχνολογίες κυτταρικών βιοαισθητήρων κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Knowledge Foundation (Ιούνιος 2006, Washington DC).

Είναι κάτοχος πέντε εθνικών και δύο διεθνών πατεντών. Είναι κριτής άρθρων σε περισσότερα από 30 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος της συντακτικής επιτροπής τριών διεθνών περιοδικών. Είναι επίσης κριτής προτάσεων για το Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ε.Ε., του National Science Foundation (NSF) και του Austrian Science Fund. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε 23 διεθνή και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Μετά την απονομή του Βραβείου International Venture Capital Forum Award for the Best Biotech Start-Up company (2004), ο Σ. Κίντζιος συνίδρυσε τον τεχνοβλαστό EMBIO Diagnostics, στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου μετείχε μέχρι το 2011. Η ΕΜΒΙΟ, η οποία διακρίθηκε το 2009 με το CyEC Enterprise Award, έχει αναγνωριστεί ως ο διεθνώς πρωτοπόρος οργανισμός για την πρακτική διάδοση και εφαρμογή ταχέων μεθόδων ανάλυσης, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων.

Ο Σ. Κίντζιος είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του Hellenic Biotechnology Cluster (HBio), καθώς και μόνιμο μέλος πολλών δημόσιων και κλαδικών επιτροπών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

