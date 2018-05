Με 2 Χρυσά βραβεία η E-LA-WON στην έρευνα για τη “σκλήρυνση κατά πλάκας”

«Έχουμε πλέον στα χέρια μας πολύ σοβαρά στοιχεία για τις θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου με υψηλές φαινόλες. Χρειάζεται να συνεχιστούν στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ οι μελέτες που έχουν ξεκινήσει». Αυτό τόνισε η πρόεδρος του World Olive Center for Health Δρ. Ελένη Μέλλιου κατά τη διάρκεια των OLYMPIA HEALTH & NUTRITION AWARDS της τελετής βράβευσης των κορυφαίων διεθνώς παραγωγών ελαιολάδου που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Παλαιά Βουλή στην Αθήνα και συμπλήρωσε: «Το ελαιόλαδο E-LA-WON θα συμμετέχει στην Ερευνητική Επιστημονική Μελέτη για τη “σκλήρυνση κατά πλάκας” από το Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση οι άνθρωποι της E-LA-WON παρακολούθησαν την ανακοίνωση σ’ ένα ακροατήριο 400 και πλέον παρευρισκομένων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ιωάννης Καμπούρης δήλωσε ότι «η έρευνα που ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο Βογιαβλίδ της Ισπανίας σε πειραματόζωα εδώ και 2 χρόνια, τώρα θα εφαρμόζεται ασφαλώς και σε ανθρώπους επιβεβαιώνοντας τις υψηλές φαινολικές ουσίες των ελαιολάδων E-LA-WON. Γιατί στόχος της εταιρείας μας δεν είναι μόνο το εμπορικό κομμάτι αλλά και η συμβολή και συμμετοχή στο “υγιεινό τρόφιμο” με απώτερο σκοπό την υγεία».

Η εκδήλωση της απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος interreg Med Aristoil στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Κροατία. Ο φετινός ήταν ο μεγαλύτερος Διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου παγκοσμίως όσον αφορά τον αριθμό συμμετοχών με περισσότερα από 2000 δείγματα. Στην τελετή μίλησαν εξειδικευμένοι καθηγητές από τα Πανεπιστήμια: Harrard, University of California, Northeastern University, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πελοποννήσου, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε σημαντικές επιστημονικές ανακοινώσεις σχετικά με την επίδραση του ελαιολάδου στην ανθρώπινη υγεία.

Η εταιρεία E-LA-WON απέσπασε 2 Χρυσά Βραβεία τόσο για τις πολυφαινόλες –GOLD STANDARD OF EXCELLENCE for High Phenolic Extra Virgin Olive Oil- όσο και για την υποστήριξη της Έρευνας – GOLD AWARD for the support of the scientific research on olive oil and health.

Με αυτές τις νέες διακρίσεις η εταιρεία έχει φθάσει τις 42 βραβεύσεις και καθιστούν την E-LA-WON ως μια από τις πολυβραβευμένες επιχειρήσεις στο παγκόσμιο στερέωμα.