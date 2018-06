MobiLab: Ένα κινητό εργαστήριο ελέγχου γαλακτομικών προϊόντων στο Ιόνιο

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνουν την Τρίτη 5 Ιουνίου στις 10:30 στην αίθουσα συσκέψεων στο Φαληράκι (Λουτρά Αγ. Νικολάου, Κέρκυρα), εναρκτήρια συνάντηση του έργου με τίτλο «Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control» και ακρωνύμιο MobiLab, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία.

Την συνάντηση του έργου MobiLab θα χαιρετήσουν η Δρ. Λουκία Αικατερινιάδου (υπεύθυνη έργου), ο Δρ. Αθανάσιος Γελασάκης (WP3), ο Δρ. Γεώργιος Σαμούρης (WP4)- ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η κα. Τζένη Τσέλιου από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΙΝ , ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Εξωστρέφειας, Γιάννης Φοντάνας, ο εκπρόσωπος του Πανεπιστήμιου Μπάρι- Τμήμα Κτηνιατρικής και ο εκπρόσωπος του Μητροπολιτικού Δήμου Μπάρι.

Στο πλαίσιο της Συνάντησης, που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Interreg Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Ιουνίου στις 12.30 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου, στην αίθουσα συσκέψεων στο Φαληράκι, από τους εκπροσώπους των εταίρων του έργου “Mobilab”.

Το έργο MobiLab

Για την υλοποίηση των δράσεων, μέσω του συγκεκριμένου έργου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα λάβει το συνολικό ποσό των 205.410€, για αγορά κινητού εργαστηρίου ελέγχου, με το οποίο θα προβαίνει σε ελέγχους γαλακτοκομικών προϊόντων.

Το έργο Mobilab στοχεύει στην:

Αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας των γαλακτοπαραγωγών.

Ενίσχυση των γυναικών και των επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς καθώς και δημιουργία προϋποθέσεων για νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για ανάπτυξη οικογενειακής φάρμας, με τελικό στόχο τη μείωση του κινδύνου εγκατάλειψης της υπαίθρου και τη διατήρηση επαρκούς αγροτικού δυναμικού και αστικής ισορροπίας.

Υποστήριξη της αειφόρου γεωργίας και της κατάλληλης χρήσης των περιβαλλοντικών πόρων

Ενίσχυση της ειδικότητας του προϊόντος και εξασφάλιση της υγιεινής και ποιότητας των τελικών προϊόντων.

Εισαγωγή της καινοτομίας για το στρατηγικό μάρκετινγκ των παραδοσιακών προϊόντων.

Υποστήριξη των ενδιαφερομένων παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη δικτύωσής τους για ενίσχυση παραγωγής των παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και συμμετοχή τους με σκοπό τη δικτύωση τους με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επικοινωνία με πολιτικούς ιθύνοντες, το ευρύ κοινό και μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Θα δοθεί έμφαση στη σημασία και την έννοια της αειφόρου γεωργίας και το σεβασμό των πόρων του πλανήτη.

