Amazon: Μονοπωλιακή αυτοκρατορία με την ευγενική χορηγία των… πολιτών

Παρότι χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τους Αμερικανούς πολίτες για να παρέχει ποιοτικές θέσεις εργασίας, η Amazon ελέγχεται για τους υπερβολικά χαμηλούς μισθούς στο υπαλληλικό προσωπικό της. Σε τουλάχιστον πέντε πολιτείες, η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου των ΗΠΑ είναι από τις βασικές εργοδότριες ατόμων που απευθύνονται στο Πρόγραμμα Βοήθειας Συμπληρωματικής Διατροφής (SNAP). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υπάλληλοι της αμερικανικής πολυεθνικής είναι τόσο χαμηλόμισθοι, ώστε να βασίζονται στα γνωστά «κουπόνια σίτισης» για να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαγητό.

Μέχρι το 2021, η Amazon αναμένεται να χειρίζεται το 50% των ηλεκτρονικών πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να το πετύχει αυτό, θα χρειαστεί να αυξήσει κατακόρυφα τα δεκάδες κέντρα εκπλήρωσης και διανομής των παραγγελιών των πελατών της, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία παράδοση των προϊόντων σε κάθε γωνιά της χώρας. Για να χρηματοδοτήσει αυτή την επέκταση, η εταιρεία αναμφίβολα θα πρέπει να συνεχίσει να αξιοποιεί την υπόσχεση δημιουργίας θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, την οποία έδωσε στις πολιτειακές διοικήσεις και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, προκειμένου να αποκομίσει παροχές που –μέχρι στιγμής– υπερβαίνουν το 1,2 δισ. δολάρια.

Εργασιακές θέσεις με μισθούς «πείνας»

Παρότι οι φορολογούμενοι πολίτες έχουν επιχορηγήσει και με το παραπάνω την κατασκευή των αποθηκών για τα εμπορεύματα της Amazon, η εταιρεία φαίνεται ότι δεν έχει τηρήσει το δικό της κομμάτι της συμφωνίας. Άρθρο του The New Food Economy επικαλείται ανεξάρτητες αναλύσεις, που δείχνουν ότι η εταιρεία καταβάλλει στους υπαλλήλους των αποθηκών της μισθούς που υπολείπονται του μέσου όρου. Η πολιτική αυτή εξαναγκάζει τους τελευταίους να στραφούν στην έσχατη λύση του SNAP. Κάπως έτσι, ένα επιπλέον μερίδιο των δημόσιων πόρων θυσιάζεται στον βωμό για την ταχεία επέκταση της εταιρείας.

Εξετάζοντας στοιχεία από πολιτείες των ΗΠΑ για το 2017, έρευνα του The New Food Economy και του The Intercept αποκάλυψε ότι, στις πέντε εξ αυτών, η Amazon βρέθηκε στη λίστα με τις 20 εταιρείες με τους περισσότερους εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα SNAP. Στην Πενσυλβανία, όπου οι επιδοτήσεις ύψους 24,8 εκατομμυρίων δολαρίων υποστηρίζουν συνολικά 13 αποθήκες που απασχολούν περίπου 10.000 εργαζόμενους, οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί. Περισσότεροι από 1.000 από τους προαναφερθέντες υπαλλήλους δεν κερδίζουν αρκετά χρήματα, ώστε να μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα τρόφιμα για τη σίτισή τους, σύμφωνα με κρατικά στοιχεία. Επίσης, στην Αριζόνα, οι 1.800 από τους 6.000 εργαζομένους της Amazon –δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις– ήταν χρήστες κουπονιών σίτισης.

Μέσα στη χρονιά, η Amazon θα αρχίσει να δέχεται παραγγελίες για τρόφιμα, τα οποία οι πελάτες θα μπορούν να πληρώνουν μέσω των ενισχύσεων του προγράμματος SNAP. Το νέο αυτό μοντέλο αγοράς τροφίμων, με τη χρήση κουπονιών σίτισης ως αντίτιμο, αποτελεί ακόμα μία μέθοδο μεταβίβασης του δημόσιου πλούτου σε ιδιωτικά χέρια.

Όπως κυλούν τα πράγματα, οι Αμερικανικοί πολίτες αναμένεται να παραμείνουν για πολύ καιρό οι βασικοί χρηματοδότες της επέλασης που πραγματοποιεί η Amazon για να δημιουργήσει το δικό της μονοπώλιο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ενώ η εταιρεία συνεχίζει να απολαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις, πραγματοποιούνται βελτιώσεις υποδομών, με σκοπό την προσέλκυση των δικών της κέντρων εκπλήρωσης και διανομής των παραγγελιών στις πόλεις. Από την άλλη, επιπλέον ομοσπονδιακοί πόροι διοχετεύονται μέσω του SNAP για την αγορά τροφίμων που τόσο ανάγκη έχουν οι εργαζόμενοί της, τη στιγμή που η Amazon ετοιμάζεται να δεχτεί κουπόνια σίτισης ως αντίτιμο για τα α