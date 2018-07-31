Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χωράς και δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ:
1. ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ (31-07-18)
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Η
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ Η
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.
2. ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ (01-08-18)
ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΕΧΡΙ
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η
ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ.
3. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (02-08-18)
ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ
ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΑ.
4. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (03-08-18)
ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Η
ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
(ΚΥΡΙΩΣ Η ΔΥΤΙΚΗ).
4. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (04-08-18)
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΕΡΙΑ, ΗΜΑΘΕΙΑ, ΠΕΛΛΑ), Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ
(ΚΥΡΙΩΣ Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ