Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Newsroom
-
Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χωράς και δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ:

-Διαφήμιση-

1. ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ (31-07-18)

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Η

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ Η

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

2. ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ (01-08-18)

ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ.

3. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (02-08-18)

ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ

ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΣΤΕΡΕΑ.

4. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (03-08-18)

ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Η

ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ. ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

(ΚΥΡΙΩΣ Η ΔΥΤΙΚΗ).

4. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (04-08-18)

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΕΡΙΑ, ΗΜΑΘΕΙΑ, ΠΕΛΛΑ), Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ

(ΚΥΡΙΩΣ Η ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ

-Διαφήμιση-
Delegate

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ