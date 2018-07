Ούζο Βαρβαγιάννη: Μια νέα διάκριση της υπεραιωνόβιας επιχείρησης

To OYZO BAΡΒΑΓΙΑΝΝΗ, η εταιρεία που συνέβαλε στη καθιέρωση τους όρου «ούζο Πλωμαρίου» και «εξ αποστάξεως 100%», με περισσότερα από 158 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελληνική αγορά είναι ένα σπάνιο παράδειγμα μιας οικογενειακής επιχείρησης που για έξι συνεχόμενες γενιές προστατεύει με συνέπεια μια μοναδική παράδοση.

Πρόκειται για την «Ποτοποιία Βαρβαγιάννη», μια αμιγώς οικογενειακή εταιρεία,100% Ελληνική που δραστηριοποιείται συνεχώς από το 1860 στο ακριτικό Πλωμάρι της Λέσβου, στο τιμόνι της οποίας σήμερα είναι η 5η & η 6η γενιά, εδώ και ενάμιση περίπου αιώνα προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά ένα παραδοσιακό, αυθεντικό Ούζο από 100% απόσταξη.

Το 1996 ιδρύθηκε το Μουσείο του Ούζου της οικογένειας Βαρβαγιάννη –το πρώτο θεματικό Μουσείο για το εθνικό μας προϊόν,- το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες του πανέμορφου Αιγαιοπελαγίτικου νησιού.

Το ούζο Βαρβαγιάννη ήταν ανάμεσα στις 33 επιχειρήσεις διαμάντια που βραβεύτηκαν από την NEW TIMES PUBLISHING στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Tρίτη 3 Ιουλίου 2018 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» – Hotel Grande Bretagne Athens. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτείας, εκπρόσωποι εκατοντάδων επιχειρήσεων, σημαντικών επιχειρηματικών φορέων καθώς επίσης και εκπρόσωποι ξένων εμπορικών αντιπροσωπειών που εδρεύουν στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του ΣΕΒ.

Μετά την ένταξη του το 2016 το «ΟΥΖΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», την κοινότητα των εταιρειών με πιστοποιημένη την ελληνικότητα και την επιλογή της στις κορυφαίες Εταιρικές επωνυμίες στην Ελλάδα (Corporate Superbrands Greece) για το 2016 στην κατηγορία αλκοολούχα ποτά, στα πλαίσια διαγωνισμού του καταξιωμένου παγκόσμιου θεσμού των SUPERBRANDS, μία νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί στο ενεργητικό της με την επιλογή της στην λίστα των υγιέστερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων της Ελλάδας στο θεσμό DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY 2018, βραβείων επιχειρηματικής αριστείας που απονέμει εδώ και 15 χρόνια η εταιρεία NEW TIMES PUBLISHING.

Το βραβείο παρέλαβε η εκπρόσωπος της 5ης γενιάς κυρία Βαγια Βαρβαγιάννη η οποία τόνισε ότι χάρη στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, τους οποίους ευχαριστεί από τη θέση αυτή και τις διαχρονικές άξιες του ιδρυτή της εταιρείας που απαρέγκλιτα συνεχίζει και η 6η γενιά το ούζο Βαρβαγιάννη στο Πλωμάρι της Λέσβου προχωρά χωρίς απλοποιήσεις και εκπτώσεις στη ποιότητα χωρίς να φείδεται κόπου και χρόνου να παράγει ένα ούζο άριστης ποιότητας που τιμά τη Ελλάδα και στο εξωτερικό δικαιώνοντας το τίτλο του βραβείου.

Με την διάκριση αυτή αναγνωρίζεται η επιτυχημένη πολυετής παρουσία του ΟΥΖΟΥ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ στον κλάδο της Ελληνικής Ποτοποιίας, καθώς επίσης και η συνεχής ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, η οποία αναπτύσσεται με αυξανόμενους ρυθμούς σε αρκετές αγορές του εξωτερικού. Η εταιρεία κατά το 2017 είχε αύξηση των πωλήσεων της κατά 7% στο εσωτερικό, ενώ οι εξαγωγές της εδραιώθηκαν στις κλασσικές αγορές του εξωτερικού (Ευρώπη ,Κύπρο, ΗΠΑ ) παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση και σε νέες αγορές.

Στα πλαίσια αυτά, η αποσταγματοποιία ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ συνεχίζει-στο Ακριτικό Πλωμάρι της Λέσβου να προσφέρει στους λάτρεις του ποιοτικού ούζου ένα μοναδικό απόσταγμα 100%, διατηρώντας με ευλάβεια τις διαχρονικές αρχές του ιδρυτή της ,σεβασμό στην παράδοση, προσήλωση στην ποιότητα, αγάπη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθιστώντας το Ούζο Βαρβαγιάννη σημείο αναφοράς.