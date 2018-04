ΜΕΛΕΤΗ: Η πλαστική συσκευασία δεν μειώνει τα απορρίματα τροφίμων

Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων δεν καταπολεμούν το πρόβλημα των απορριμμάτων τροφίμων στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα μελέτη που διαπίστωσε ότι οι συσκευασίες και τα απόβλητα διπλασιάστηκαν στην ΕΕ μεταξύ 2004 και 2014.

Συγκεκριμένα, νέα μελέτη από τη ΜΚΟ Friends of the Earth Europe και τη Zero Waste Europe κατέδειξε ότι οι πλαστικές συσκευασίες δεν έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα των απορριμμάτων τροφίμων στην Ευρώπη.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της πλαστικής συσκευασίας, που αναφέρουν οι κατασκευαστές, οφείλεται στο γεγονός ότι διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να μειώσει τα απόβλητα τροφίμων.

Εντούτοις, τα πορίσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα απόβλητα τροφίμων και οι συσκευασίες έχουν αυξηθεί από τη δεκαετία του 1950, επισημαίνοντας ότι μεταξύ 2004 και 2014 τα πρώτα διπλασιάστηκαν σε περίπου 30 εκατομμύρια τόνους ετησίως, ενώ οι τελευταίες κατέγραψαν άνοδο κατά 40% έως 50%.

Τα πλαστικά χρησιμοποιούνται για να καλύψουν το 37% των τροφίμων που πωλούνται στην ΕΕ, καθιστώντας τα ως το πιο διαδεδομένο υλικό για τη συσκευασία τροφίμων. Το μεγαλύτερο μέρος τους χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και καταλήγει τελικά σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Τον Μάρτιο, ο επικεφαλής της ΕΕ για το περιβάλλον, Καρμένου Βέλλα, συμμετείχε στον καθαρισμό των βελγικών ακτών, στη διάρκεια του οποίου οι εθελοντές συγκέντρωσαν 5,5 τόνους αποβλήτων σε μόνο μία ημέρα. Τα πιο ευρέως διαδεδομένα είδη μιας χρήσης ήταν πλαστικές σακούλες, μπαλόνια και βαμβάκι.

Στην προσπάθεια περιορισμού της χρήσης απορριμμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι θα υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση πλαστικών μιας χρήσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τα πλαστικά.