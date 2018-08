Στις 16 και 17 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου LIFE PRIMED (Restoration, management and valorisation of PRIority habitats of MEDiterranean coastal areas), στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέστου, του Φορέα Διαχείρισης Νέστου, Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου.

Το έργο “LIFE PRIMED – LIFE17/NAT/GR/000511” συντονίζει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, με εταίρους τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων) και τον Φορέα Διαχείρισης Νέστου, Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου από την Ελλάδα, καθώς και το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης, τη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας Λάτσιο και την εταιορεία ARSIAL από την Ιταλία.

Σκοπός του είναι η προστασία και η διαχείριση δύο οικοτόπων προτεραιότητας στο Δέλτα του Νέστου και στην περιοχή Palo Laziale στη Ρώμη. Συγκεκριμένα, ο οικότοπος προτεραιότητας «Μεσογειακά εποχικά λιμνία», με κωδικό 3170* (σύμφωνα με την Οδηγία 40/92 της ΕΕ), θα μελετηθεί και θα χαρτογραφηθεί. Βάσει των συμπερασμάτων της μελέτης θα γίνουν πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης των λιμνίων που θα περιλαμβάνουν παροχή νερού σε περιόδους έντονης ξηρασίας αλλά και περίφραξή τους για προστασία. Όσο αφορά στον δεύτερο οικότοπο προτεραιότητας «Αλλουβιακά δάση», με κωδικό 91Ε0*, θα γίνουν δράσεις διαχείρισης για την αύξηση της αναγέννησης καθώς και δράσεις ενημέρωσης για την αποφυγή λαθρουλοτομίας.

Στην εναρκτήρια συνάντηση στην Κεραμωτή συμμετείχαν εκπρόσωποι και στελέχη των εταίρων του έργου από την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά και από το Δασαρχείο Καβάλας, το Δήμο Νέστου και από το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Την πρώτη μέρα οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις δράσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, διοικητικά θέματα αλλά και πιθανά μελλοντικά προβλήματα για την πραγματοποίηση του έργου, καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους.

Τη δεύτερη μέρα επισκέφτηκαν το Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών Νέστου στην Καρυά όπου τους ξενάγησε ο κος. Δημήτρης Φιλιάδης από το Δασαρχείο Καβάλας. Ακολούθησε επίσκεψη στο παρακείμενο εποχικό λιμνίο (οικότοπος προτεραιότητας 3170*) και στα αλλουβικά δάση του Νέστου (οικότοπος προτεραιότητας 91Ε0*) για γνωριμία με την περιοχή εργασίας και αναγνώριση θέσεων. Στη συνέχεια, η ομάδα κατέληξε στα Στενά του Νέστου για ένα σύντομο περίπατο στο μονοπάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω επισκέψεις δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν χωρίς την ευγενική παροχή του λεωφορείου του Δήμου Νέστου.

Το 75% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπόλοιπο 25% καλύπτεται από τους εταίρους. Η διάρκεια του έργου είναι 60 μήνες (5 χρόνια), με έναρξη τον Ιούλιο του 2018 και λήξη τον Ιούνιο του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 2.136.775 € και σημαντικό τμήμα του θα δαπανηθεί στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα. Επιπλέον τα αποτελέσματα του προγράμματος θα μεταφέρονται ως αποκτηθείσα γνώση μέσω επιστημονικών συνεδρίων, ενημερώσεων του κοινού και των ενδιαφερομένων μερών, όπως σχολεία, ξενοδοχεία, φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο, αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις κ.λπ., διαδικασία που αποτελεί και απαίτηση του προγράμματος.