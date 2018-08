Πρόγραμμα PERICLES για την αρχαία αλιεία στα Άβδηρα

Αυτό τον Αύγουστο άρχισαν οι εργασίες πεδίου του νέου προγράμματος του ΙΝ.ΑΛ.Ε. HORIZON 2020 «PERICLES» (PrEseRvIng and sustainably governing Coastal heritage and Landscapes in European coastal and maritime regionS).

Πρώτος στόχος η συλλογή στοιχείων για την αρχαία αλιεία! Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη διαλογή και τον καθαρισμό οστών ψαριών και οστρέων από την αρχαία πόλη των Αβδήρων, προετοιμάζοντας την μελέτη που θ΄ ακολουθήσει!