Νότια Αφρική: Ρίχνει λάδι στη φωτιά του φυλετικού διαχωρισμού ο Τραμπ

Εξηγήσεις από τις ΗΠΑ ζητά η Νότια Αφρική με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter για τους λευκούς αγρότες της χώρας. Στο μήνυμά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητά από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, «να εξετάσει επισταμένως τις κατασχέσεις και τις αρπαγές γαιών και αγροκτημάτων και τις μεγάλης κλίμακας δολοφονίες αγροτών στη Νότια Αφρική».

Το επίμαχο tweet του Τραμπ προέκυψε ύστερα από σχετική αναφορά του παρουσιαστή Tucker Carlson στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Fox News. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Carlson, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, με μπροστάρη τον πρόεδρο της χώρας, Σίριλ Ραμαφόζα, είχε αρχίσει να κατάσχει γη από τους πολίτες δίχως καμία αποζημίωση, «επειδή έχουν λάθος χρώμα δέρματος»…

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018