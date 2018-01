Σαμιώτικες πεζούλες ξερολιθιάς στα «κρασιά του κόσμου»

Ένας αμπελώνας που ξεκινά από παραθαλάσσιες περιοχές και σκαρφαλώνει ως τα 900 μέτρα. Πέτρα πάνω στην πέτρα, ιδρώτας και μόχθος ανθρώπινος, αξιοποίηση κάθε σπιθαμής της γόνιμης γης και πατρογονικές πεζούλες ξερολιθιάς στις ορεινές πλαγιές των δύο ορεινών όγκων της ακριτικής Σάμου, της «Αμπέλου» και του «Κερκετέα». Η καλλιέργεια της μυρωδάτης ποικιλίας του «άσπρου Μοσχάτου Σάμου» σε αυτές τις αναβαθμίδες, διαμορφώνει ένα φυσικό τοπίο ιδιαίτερου κάλλους και μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας.

Τα 14.000 περίπου στρέμματα αμπελώνων αξιοποιούνται από τις αμπελουργικές οικογένειες του νησιού και στον Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου παράγεται ένα από τα διασημότερα κρασιά στο κόσμο, το Μοσχάτο Σάμου.

Αυτόν τον αμπελώνα επέλεξε ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος Master of Wine Κωνσταντίνος Λαζαράκης για να κοσμήσει το εξώφυλλο του νέου του βιβλίου «THE WINES OF GREECE». Με όλα τα εντυπωσιακά ιδιοσυστατικά του Σαμιακού γεωφυσικού ανάγλυφου και της τοπικής παράδοσης, ο χαρακτηριστικός αυτός αμπελώνας αποτελεί μια πανέμορφη σύνθεση από πετρόχτιστες πεζούλες ξερολιθιάς με μοσχάτα αμπέλια που σαν πράσινα κύματα αγκαλιάζουν τη πλαγιά ως την κορυφογραμμή. Ως επιπρόσθετη ζωγραφική πινελιά το λεγόμενο «καλύβι», το καταφύγιο για τον αμπελουργό…

Το αμπέλι και ο κόπος γενεών, διαμορφώνουν το σημερινό ανθρωπογενές περιβάλλον της Σάμου, άρρηκτα δεμένο και ενσωματωμένο στην πλούσια φύση της, όπως αποτυπώνεται από τα πολύ παλιά χρόνια ως και σήμερα, σε όλο το τοπίο του νησιού.

Ο συγγραφέας του βιβλίου, Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW είναι ο πρώτος Έλληνας που έλαβε τον τίτλο του Master of Wine, αλλά και ο πρώτος σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει λάβει πολλά βραβεία ως αναγνώριση των άριστων οινικών του σπουδών και γνώσεων αλλά και για την ουσιαστική συμβολή του στην οινική παιδεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρώτο του «The Wines of Greece» (2005) προτάθηκε για το βραβείο Andre Simon Memorial Award. Το νέο και θεματικά/εννοιολογικά ανανεωμένο βιβλίο “THE WINES OF GREECE” κυκλοφορεί στην Αγγλική γλώσσα σε συνεργασία με τον Αγγλικό εκδοτικό οίκο Infinite Ideas και πωλείται μέσω internet.

Το βιβλίο αυτό αναμένεται να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο ενημερώνοντας τους οινόφιλους για την υψηλή ποιότητα και την εξαιρετική δυναμική των Ελληνικών κρασιών. Στο ταξίδεμα αυτό, η φωτογραφία του σαμιακού αμπελώνα στο εξώφυλλο, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει ο αναγνώστης… Αυτό, έρχεται να επικυρώσει ίσως και τη μακρά οινοποιητική παράδοση του ακριτικού νησιού με τα 3.000 χρόνια ιστορικής διαδρομής, αλλά και τις διαρκείς προσπάθειες του Συνεταιρισμού της Σάμου όχι μόνο για τη διατήρηση του σαμιακού αμπελώνα αλλά και την ανάδειξή του ως στοιχείο της Άυλης Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με εγγραφή του στη σελίδα του Εθνικού ευρετηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού.