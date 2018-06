Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός καινοτόμων προϊόντων διατροφής «Ecotrophelia 2018»

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο εθνικός διαγωνισμός οικολογικών και καινοτόμων προϊόντων διατροφής «ECOTROPHELIA 2018», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιουνίου, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο διαγωνισμός, ο οποίος έχει πλέον καταστεί θεσμός, διοργανώνεται για 8η συνεχόμενη χρονιά από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών (ΣΕΒΤ).

Στον διαγωνισμό κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ενώ στην τελική φάση κατάφεραν να φθάσουν ομάδες φοιτητών από 9 Πανεπιστήμια. Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές που ασχολούνται με την επιστήμη των τροφίμων να αναδείξουν το δημιουργικό πνεύμα και τη δυναμική τους και να συμβάλουν στην ώθηση της Βιομηχανίας Τροφίμων, μέσα από τις καινοτόμες ιδέες τους.

Το ενδιαφέρον για συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την αναγνώριση αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά και την ποιότητα των φοιτητών και του έμψυχου δυναμικού των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας που ασχολούνται με την έρευνα.

Τα προϊόντα όλων των ομάδων, που πέρασαν στην τελική φάση του Εθνικού Διαγωνισμού, θα παρουσιαστούν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους θα παραστούν στην τελετή βράβευσης να τα γνωρίσουν από κοντά και να τα δοκιμάσουν.

Η νικήτρια ομάδα του εθνικού διαγωνισμού θα συμμετάσχει στη συνέχεια και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό «ECOTROPHELIA 2018», ο οποίος φέτος θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης “SIAL” στο Παρίσι στις 21-23/10/2018, και θα διαγωνιστεί απέναντι στις νικήτριες ομάδες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών που θα έχουν αναδειχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, φέτος, ο ΣΕΒΤ, θέλοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία της Βιομηχανίας Τροφίμων με τη νέα γενιά, θα διοργανώσει πριν από την τελετή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Προωθώντας τη μάθηση με βάση την εργασία». Στόχος της είναι να αναδείξει τη σημασία της σύνδεσης της μάθησης με την απασχόληση και της πρακτικής άσκησης ως εργαλείο εκπαίδευσης της νέας γενιάς.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΣΕΒΤ στο ευρωπαϊκό έργο RESKILL/ERASMUS+ (Real Skills for Work and Entrepreneurship in the Agri-Food Sector) που έχει ως στόχο να προωθήσει όλες τις μορφές μάθησης μέσω της εργασίας (work-based learning) και να βελτιώσει τις δεξιότητες της νέας γενιάς μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δυαδικής εκπαίδευσης (θεωρία & πρακτική).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ