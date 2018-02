Στην Total Produce περνά το 45% της Dole

Με το πόσο των 300 εκατ. δολαρίων η ιρλανδική εταιρεία Total Produce εξαγόρασε το 45% της ανταγωνιστικής αμερικάνικης εταιρεία φρέσκων προϊόντων Dole. Πρόκειται για μια κίνηση που επιβεβαιώνει την στρατηγική επέκτασης της Total Produce.

Το ντηλ αυτό θα ενοποιήσει τους δύο διεθνείς κολοσσούς, δημιουργώντας το μεγαλύτερο όμιλο φρέσκων προϊόντων στον κόσμο. Η συναλλαγή υπόκειται σε έλεγχο από τις αρχές ανταγωνισμού και τα μέρη αναμένουν ότι η συμφωνία θα κλείσει στα μέσα του 2018.

Σύμφωνα με την Total Produce η συμφωνία απαντά στην αυξημένη ζήτηση για υγιεινά τρόφιμα και σνακ και ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ιστορία τους και τη συνέχιση της επιτυχημένης στρατηγικής επέκτασης της εταιρείας.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε μια συμφωνία με τη Dole, η οποία από καιρό θεωρείται ως μία από τις καλύτερες εταιρείες φρέσκων προϊόντων στον κόσμο, με κορυφαίες μάρκες που χρονολογούνται από το 1851», τόνισε ο πρόεδρος της Total Produce, Carl McCann.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Total Produce θα μοιράζεται δικαιώματα συνδιοίκησης με την Dole, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια. Ο 94χρονος David H Murdock θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της Dole και ο Carl McCann θα είναι αντιπρόεδρός της.

Η Dole έχει τις θέσεις νούμερο ένα και τρία στις μπανάνες στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Είναι επίσης νούμερο δύο και τρία για τον ανανά σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία για φρέσκες σαλάτες στη Βόρεια Αμερική.

Για το 2017 έως τον Οκτώβριο, η Dole δημιούργησε έσοδα και EBITDA ύψους 4.455 δισ. δολαρίων και 237 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.

