Τρόφιμα «βιο-μηχανικής»; Σοβαρές ενστάσεις για τον νέο όρο στην επισήμανση των μεταλλαγμένων

Πριν από σχεδόν δύο χρόνια, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, υπέγραφε έναν ομοσπονδιακό νόμο περί επισήμανσης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στις ετικέτες τροφίμων. Μετά από πολλές κωλυσιεργίες, κυρίως εξαιτίας της αλλαγής της σκυτάλης στη διακυβέρνηση της χώρας, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) εξέδωσε τελικά τον πολυαναμενόμενο για τη βιομηχανία τροφίμων προτεινόμενο κανονισμό, με αλλαγές όμως στην επίμαχη ορολογία.

Θεωρητικά, ο συγκεκριμένος κανονισμός αποσκοπεί στη μείωση της σύγχυσης των καταναλωτών, όσον αφορά τα μεταλλαγμένα συστατικά στα τρόφιμα. Όπως, όμως, αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του The New Food Economy, τα «γενετικά τροποποιημένα» και τα τρόφιμα «βιο-μηχανικής» δεν είναι ταυτόσημοι όροι, γεγονός το οποίο είναι πιθανό να περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος τρόφιμα «βιο-μηχανικής» αφορά μόνο τα διαγονιδιακά γεωργικά προϊόντα, δηλαδή εκείνα που δημιουργούνται έπειτα από τροποποίηση στο γενετικό τους υλικό, με την εσκεμμένη εισαγωγή ξένου DNA στο γονιδίωμά τους.

Ορισμένοι επικριτές τονίζουν ότι, σε μια εποχή που χρησιμοποιούνται προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας γονιδίων όπως το CRISPR, ο νεοεισαχθείς όρος είναι πολύ περιοριστικός. Πράγματι, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν ο κανονισμός επισήμανσης θα περιλαμβάνει και τα τρόφιμα που προέρχονται από τις νέες αυτές μεθόδους επεξεργασίας του γονιδιώματος και τις εφαρμογές τους στη γεωργία. Ως γνωστόν, πολλοί αγρότες κάνουν χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών στις καλλιέργειές τους.

On its surface, the rule is intended to reduce the consumer confusion that abounds when it comes to GMOs. But guess what? As currently written, it may actually make things worse. https://t.co/SPSBnssbqf

— Non-GMO Project (@NonGMOProject) May 7, 2018