Βαρύ το τίμημα του Brexit για την βιομηχανία κρέατος της ΕΕ

Aκριβότερα ακόμα και από το ρωσικό εμπάργκο που ξεκίνησε το 2014 αναμένεται να πληρώσει ο κλάδος παραγωγής κρέατος της ΕΕ ενδεχόμενη «σκληρή» έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις απώλειες στις θέσεις εργασίας στη βιομηχανία του χώρου να εκτιμώνται στις 32.000.

Ισχυρότερο θα είναι το «χτύπημα» για Ιρλανδία και Δανία, μια και οι εξαγωγές τους προς τη Βρετανία αντιστοιχούν στο 56% και 25% αντίστοιχα των συνολικών εξαγωγών κρέατος.

Τα παραπάνω υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ζωικής Παραγωγής και Εμπορίας κρέατος (UECBV), επικαλούμενη έκθεση με τίτλο «Κρίση, η βιομηχανία κρέατος της ΕΕ σε ένα σενάριο σκληρού Brexit», που συνέταξε για λογαριασμό της η συμβουλευτική εταιρεία Red Flag, στην οποία διερευνά τι θα σημάνει για τον κλάδο η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας στις 29 Μαρτίου 2019 από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση χωρίς μια εμπορική ή μεταβατική συμφωνία.

Αυτή η κατάσταση «μη-συμφωνίας» θεωρείται από την UECBV ως το χειρότερο δυνατό σενάριο ενός σκληρού Brexit, κατά το οποίο οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ και Μεγάλης Βρετανίας θα υπαγορεύονται πλέον από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Υψηλότεροι δασμοί

Με βάση τους κανόνες αυτούς, το εμπόριο κρεάτων μεταξύ ΕΕ και Μεγάλης Βρετανίας θα υπάγεται πλέον σε υψηλότερους δασμούς. Συγκεκριμένα, η UECBV παραπέμπει σε μελέτη των Lawless και Morgenroth (2016), όπου φαίνεται ότι οι εισαγωγικοί δασμοί στο κρέας για εμπορικούς εταίρους που υπάγονται στον ΠΟΕ ως τα πλέον ευνοούμενα κράτη (MFN) είναι κατά μέσο όρο πιο υψηλοί. Ως εκ τούτου, η UECBV μετά από ένα σκληρό Brexit, αναμένει αυξημένους δασμούς με αυξημένα τελωνειακά κόστη και κτηνιατρικούς ελέγχους και έξοδα μεταφοράς που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εξαγωγών κρέατος της ΕΕ στη Βρετανία κατά 84% για το βοδινό, κατά 48% για το χοιρινό και κατά 76% για το αιγοπρόβειο κρέας.

Επιπλέον, το πλεόνασμα προσφοράς στην αγορά της ΕΕ θα συντελέσει στη μείωση των τιμών του βοδινού κατά 8% και του χοιρινού κατά 7%. Έτσι, η αξία παραγωγής στην ΕΕ του βοδινού θα φτάσει περίπου τα 2,4 δισ. ευρώ και του χοιρινού πάνω από 2,3 δισ. ευρώ.

Τέσσερις προτάσεις

Η έκθεση καταλήγει στα εξής:

Τα κράτη-μέλη να μην περιμένουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Brexit, αλλά να επενδύσουν σε νέες εξαγωγικές αγορές που θα αντικαταστήσουν τη Βρετανία.

Συμφωνία για πιο απλοποιημένη σφράγιση δοχείων κατά τις μεταφορές.

Μπορούν να αποφευχθούν κάποια από τα πρόσθετα διοικητικά κόστη, αν οι διακινητές εντός και εκτός Βρετανίας αποκτήσουν την εγκεκριμένη κατάσταση αποστολέα / παραλήπτη.

Νέες επενδύσεις σε υποδομές στα λιμάνια τόσο στη Βρετανία όσο και στην ΕΕ που θα αυξήσουν την ικανότητα για πρόσθετους τελωνειακούς ελέγχους και επιθεωρήσεις.

