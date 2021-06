Ο ΣΠΕΛ στο Virtual Conference Farm to Fork Europe των New Ag International και EBIC

Ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια του κλάδου των Λιπασμάτων, το Virtual Conference –Farm to Fork Europe διοργανώνεται από τη New Ag International και τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοδιεγερτών (EBIC) και θα πραγματοποιηθεί στις 22- 24 Ιουνίου 2021, διαδικτυακά, με θέμα τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Ο ΣΠΕΛ έχει την ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχει ως υποστηρικτικός φορέας της διοργάνωσης και σας περιμένουμε όλους εκεί για να αναλύσουμε τις εξελίξεις στον κλάδο μας.

Για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης, έχει σχεδιαστεί μια καινοτόμα και απίστευτα φιλική προς το χρήστη ψηφιακή πλατφόρμα. Η ψηφιακή πλατφόρμα σκοπεύει να προσφέρει μια νέα εμπειρία στους συμμετέχοντες, διαθέτει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε δράσεις δικτύωσης, να ενημερωθείτε για τις νομοθετικές και τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο των Λιπασμάτων, να οργανώσετε συναντήσεις και να έρθετε σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους της αλυσίδας παραγωγής μέσω των διαδραστικών δράσεων, των διαδικτυακών παρουσιάσεων και των συζητήσεων. Αποκτήστε νέες ιδέες και εργαλεία για την επιχείρησή σας και μάθετε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε επενδύσεις και να αξιοποιήσετε τις νέες τεχνολογίες της «έξυπνης γεωργίας» και των βιοδιεγερτών.

Εξερευνήστε τον τομέα των επενδύσεων και των επιχειρήσεων

θα διερευνηθούν οι προκλήσεις και τα προβλήματα που βιώνουν οι επιχειρήσεις και πώς τα αντιμετωπίζουν και τα ξεπερνούν

θα αναλυθούν οι παράμετροι που επηρεάζουν το επιχειρείν και τον συναρπαστικό κόσμο των επενδύσεων

Επανασχεδιάζοντας την καινοτομία

Γεωργία Ακριβείας

Τεχνητή νοημοσύνη

Vertical Farming

Βιοδιεγέρτες

Συζητήστε για το εμπόριο και την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων

Μάθετε για το τι οδηγεί σε αυτές τις ραγδαίες αλλαγές

Μάθετε πώς ανταποκρίνονται οι υπεύθυνοι στα κέντρα λήψης αποφάσεων και οι εμπλεκόμενοι του κλάδου

Εξερευνήστε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork)

Μάθετε για τον τομέα που αφορά το Climate–Smart Tech

Ενημερωθείτε για τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των βιοδιεγερτών και των biocontrol

Εξερευνήστε πώς μπορούν να ενσωματωθούν τα οφέλη τους στο πλαίσιο των πολιτικών αποφάσεων

Και πολλά άλλα!

Βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://informaconnect.com/farm-to-fork/agenda?vip_code=NAIF2F21SPEL

Το συνέδριο θα πλαισιωθεί από εκπροσώπους της ευρωπαϊκής επιτροπής, του κλάδου των λιπασμάτων, και από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, όπως:

CARLOS ALEXANDER RODRIGUEZ-VILLA FÖRSTER, Managing Director at AlgaEnergy

GIUSEPPE NATALE, CEO at Valagro

SHUBHANG SHANKAR, Managing Director at Syngenta Ventures

LUCA BONINI, President EBIC at & CEO at Hello Nature

at & CEO at BETH BECHDOL, Deputy Director General at FAO

WILLIAM SURMAN, Director of Public Affairs and Communications at FoodDrinkEurope

ROBERT WALKER, European Growth Officer at Alltech

JOSÉ ALFREDO GARCÍA, COO Bionutrition at Tradecorp – A Rovensa Company

GIOVANNI POVERO, Plant Science Coordinator at Valagro

OLIVER COR, Agronomy R&D at Lallemand

ALICE TODERI, Marketing Manager at Hello Nature

JARI PENTINMÄKI, VP Marketing and Agronomy Europe at Yara

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Επικεφαλής Τομέα, Πληροφορίες και σύνθεση τροφίμων, απορρίμματα τροφίμων, υγεία και ασφάλεια τροφίμων, Γεν. Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων, DG SANTE European Commission

Και πολλοί άλλοι

Εγγραφείτε τώρα εδώ: https://informaconnect.com/farm-to-fork/purchase/select-package?vip_code=NAIF2F21SPEL και ανακαλύψτε νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, νέες τεχνολογίες, νέες διασυνδέσεις και «έξυπνες» λύσεις για την κλιματική αλλαγή, για την μετάβαση στην next-gen food chain, στο πλαίσιο της τεχνολογίας bioag tech.