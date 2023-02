8η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας: Στη Θεσσαλία θα χτυπά 21-24 Φεβρουαρίου η καρδιά της αγροτικής έρευνας

Στη Θεσσαλία θα χτυπά η καρδιά της αγροτικής έρευνας από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2023, με την 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας που διοργανώνεται στη Λάρισα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδας, την Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία, την Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία, τη Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, τον Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι γεωπονικές της υπηρεσίες, βρίσκονται συνεχώς στην ύπαιθρο και έχουν διαύλους επικοινωνίας με τους ανθρώπους της παραγωγής. Βρίσκονται στο πεδίο, αξιοποιώντας προς όφελος των παραγωγών την επιστημονική εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν, πάντα σε διαρκή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να αντιμετωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά κάθε ζήτημα που προκύπτει στην παραγωγή στο τομέα της φυτοπροστασίας, ενημερώνοντας έγκαιρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις απαραίτητες παρεμβάσεις», δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της 8ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας που θα πραγματοποιηθεί 21-24 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

08:00 – 09:00: Προσέλευση – υποδοχή συνέδρων, εγγραφές.

09:00 – 10:00: Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί Επισήμων – Έναρξη Εργασιών.

Κ. Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

10:00 – 10:30: Κεντρική ομιλία: Πράσινη Συμφωνία και Φυτοπροστασία στην Ελλάδα: Παρόν και Μέλλον.

Α. Μαυρίδου, Διευθύντρια Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ.

10:30 – 11:00: Διάλειμμα

Επανεμφανιζόμενοι εχθροί, ασθένειες και απόσυρση γεωργικών φαρμάκων

Προεδρείο: Δ. Κωβαίος, Ε. Παπλωματάς, Α. Μαυρίδου

11:00 – 11:15: Ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση νέων και αναδυόμενων εχθρών των καρποφόρων δέντρων: το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού προγράμματος FF-IPM. Ν. Παπαδόπουλος.

11:15 – 11:30: Φυτοπροστατευτικές ουσίες για την αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών: Η νέα πραγματικότητα. Α. Μαρκέλλου , Μ. Λυκογιάννη, Θ. Νικολοπούλου, Δ. Τσιρογιάννης, Φ. Καραμαούνα.

11:30 – 11:45: Γεωργικά φάρμακα χαμηλής επικινδυνότητας προκλήσεις και προοπτικές. Ζ. Βρύζας.

11:45 – 12:00: Διαχείριση και μέθοδοι αντιμετώπισης των σιδεροσκώληκων (Agriotes spp.) σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας και στην πατάτα (Coleoptera: Elateridae). Φ. Ιωαννίδης.

12:00 – 12:15: Διαχείριση και αντιμετώπιση της ψύλλας της αχλαδιάς Cacopsylla pyri (Ηοmοptera: Psyllidae) και της ψύλλας της φιστικιάς Agonoscena targionii και Agonoscena pistaciae (Ηοmοptera: Aphalaridae). Ζ. Ζαρταλούδης.

Εναλλακτικές Προτάσεις Φυτοπροστασίας εντός της Πράσινης Συμφωνίας –

1ο μέρος

Προεδρείο: Ν. Παπαδόπουλος, Δ. Τσιτσιγιάννης, Δ. Ντογκούλης

12:15 – 12:30: Αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς με τη χρήση ειδικής ποιότητας φυσικού ζεολίθου. Δ. Κωβαίος.

12:30 – 12:45: Ηλιοαπολύμανση εδάφους: Παλαιές και σύγχρονες δυνατότητες αποτελεσματικής εφαρμογής της στην αντιμετώπιση εδαφογενών παθογόνων στην Ελλάδα. Δεδομένα 4 δεκαετιών. Ελ. Τζάμος.

12:45 – 13:00: Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ζιζανίων στο πλαίσιο της πράσινης γεωργίας. Περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Ν. Κορρές , Π. Υφαντή, Γ. Οικονόμου.

13:00 – 13:15: Νέες τάσεις και προκλήσεις στην βιολογική καταπολέμηση εχθρών στην Ελλάδα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Απ. Καπράνας.

Εναλλακτικές Προτάσεις Φυτοπροστασίας εντός της Πράσινης Συμφωνίας –

2ο μέρος

Προεδρείο: Δ. Περδίκης, Χρ. Αθανασίου, Δ. Σοφολόγης

13:15 – 13:30: Εφαρμογές βιοδιεγερτών στην αντιμετώπιση των ιολογικών ασθενειών. Β. Μαλιόγκα.

13:30 – 13:45: Βιο-φυτοπροστατευτικά σκευάσματα στη σύγχρονη γεωργία με έμφαση στα εντομοκτόνα. Φ. Καραμαούνα , Μ. Λυκογιάννη, Λ. Οικονόμου.

13:45 – 14:00: Κομφούζιο: εξελίξεις και επόμενα βήματα. Π. Μυλωνάς.

14:00 – 14:15: Παρατηρήσεις κατά την εφαρμογή της παρεμπόδισης των συζεύξεων (κομφούζιο) για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας του αμπελιού. N. Μπαγκής.

14:15 – 16:00: Διάλειμμα

16:00 – 18:00: Στρογγυλή Τράπεζα: «Πράσινη Συμφωνία και Φυτοπροστασία» Συντονιστής: Φραντζέσκα Υδραίου

Αθ. Ζούνος, Προϊστάμενος Τμ. Προστασίας Φυτών, Δ/νση Φυτικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ.

Αιμ. Μαρκέλλου, Ερευνήτρια, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Γ. Ποντίκας, Αντιπρόεδρος ΕΣΥΦ.

Δημ. Σοφολόγης, Γεωργικός Σύμβουλος, Πρόεδρος ΠΟΣΓ.

Ζαφ. Μυστακίδης, Καταστηματάρχης γεωργικών φαρμάκων, Αντιπρόεδρος ΠΟΣΓ.

Γ. Δρόσος, Αγρότης.

18:30 – 19:30: Συνέλευση Εντομολογικής Εταιρείας και Κοπή Πίτας

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Διαχείριση ζιζανίων στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας

Προεδρείο: Γ. Οικονόμου, Ι. Βασιλάκογλου, Η. Τραυλός

8:30 – 8:45: Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζάνιων σε κηπευτικές και ήσσονος σημασίας καλλιέργειες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πράσινης συμφωνίας. Δ. Χάχαλης , Σ. Ζανόπουλος.

8:45 – 9:00: Εφαρμογή νέων μεθόδων διαχείρισης των ζιζανίων στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της μείωσης των δραστικών ουσιών. Παραδείγματα και εφαρμογές στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Ι. Βασιλάκογλου , Θ. Γιτσόπουλος, Β. Κατή, Κ. Δήμας.

9:00 – 9:15: Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζάνιων σε δενδρώδεις καλλιέργειες και στο αμπέλι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας. Η. Τραυλός , Α. Kαρκάνης.

Νέες τάσεις αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών

Προεδρείο: Ε. Τζάμος, Γ. Καραογλανίδης, Αγγ. Εξάρχου

09:15 – 09:30: Πρόοδοι και προκλήσεις εφαρμογής βιολογικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών. Σ. Τζάμος.

09:30 – 09:45: Επέκταση προσβολών του Halyomorpha halys: Νέες τάσεις στη διαχείρισή του. Σ. Ανδρεάδης , Ε. Ναβροζίδης, Π. Μυλωνάς.

09:45 – 10:00: Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του εντόμου Tuta absoluta. Χρήση βιοποικιλότητας για έλεγχο του. Αν. Παρασκευόπουλος.

10:00 – 10:15: Η ασθένεια του βακτηριακού έλκους της ακτινιδιάς: Παρατηρήσεις και συμπεράσματα σε σχέση με την εξάπλωση και την αντιμετώπισή της μία δεκαετία μετά την πρώτη καταγραφή της στην Ελλάδα. Μ. Χολέβα.

10:15 – 10:45: Διάλειμμα

Καινοτόμες προτάσεις και προϊόντα

Προεδρείο: Η. Ελευθεροχωρινός, Π. Καλφούντζος, Αιμ. Μαρκέλου

10:45 – 11:05: Η πρόταση της Syngenta για την Φυτοπροστασία στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Κ. Οικονομίδης, CP Marketing & Technical Head Mediterranean.

11:05 – 11:25: Innovation in formulation of Crop Protection Products from Adama; the importance to the modern environment of agricultural production. Y. Avidor VP, Innovation, Development, Research & Registration (IDR). ADAMA.

11:25 – 11:45: Quelex το νέο ζιζανιοκτόνο των χειμερινών σιτηρών. Β. Αποστολίδης, CORTEVA.

11:45 – 12:05: VixeranTM & YieldOn: Ανώτερη παραγωγή, με αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων: Π. Κωστίκας, Biologicals & FVC Market Development Manager SYNGENTA.

12:05 – 12:25: Vacciplant (laminarin 45g/l): Ο συστημικός ενεργοποιητής της άμυνας των φυτών και η χρήση του στην οργανική και συμβατική φυτοπροστασία. Γ. Κόντσας, Technical & Sales Development UPL.

12:25 – 12:45: Το ζιζανιοκτόνο Pledge στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Παρουσίαση πειραμάτων, Β. Χαλδούπης, Πειραματική Μονάδα ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

12:45 – 13:15: Διάλειμμα

Μέθοδοι και συστήματα διαχείρισης ανθεκτικότητας

Προεδρείο: Ι. Βόντας, Φ. Ιωαννίδης, Ι. Μαργαριτόπουλος

13:15 – 13:30: Ορθολογική χρήση εντομοκτόνων και διαχείριση ανθεκτικότητας, στην εποχή της Πράσινης Ευρώπης. Ι. Βόντας , Α. Καμπουράκη, Κ. Μαυρίδης, Α. Ηλίας, Μ. Σταυρακάκη, Φ. Παπαδημητρίου, Μ. Φώλια, Χ. Παπαπέτρου, Ε. Ροδιτάκης, Α. Τσαγκαράκου, Ι.Τ. Μαργαριτόπουλος.

13:30 – 13:45: Διαχείριση ανθεκτικότητας φυτοπαθογόνων μυκήτων με αξιοποίηση «βιο-μυκητοκτόνων». Γ. Καραογλανίδης.

13:45 – 14:00: Ανθεκτικότητα ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα στη χώρα και διεθνώς: Μέθοδοι και συστήματα διαχείρισης. Η. Ελευθεροχωρινός.

14:00 – 14:30: Ειδική Κατηγορία Βραβεύσεων Πανεπιστημιακών Καθηγητών Φυτοπροστασίας.

14:30 – 16:00: Διάλειμμα

16:00–17:30: Στρογγυλή Τράπεζα: «Η Βιολογική Γεωργία στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας»

Συντονιστής: Χαρά Παναγοπούλου

Ελ. Τζαβάρα, Αν. Προϊστάμενη Δνσης Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας, ΥΠΑΑΤ.

Παν. Μυλωνάς, Αν. Διευθυντής Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Φωτ. Γιαννακοπούλου, Γενική Διευθύντρια Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ).

Φ. Τσιαγγάλης, Παραγωγός βιολογικής καλλιέργειας.

Χ. Παναγοπούλου, Γεωπόνος Τμήματος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ΥΠΑΑΤ.

20:30: Βραβεύσεις – Δεξίωση

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών και ασθενειών στις καλλιέργειες –

1ο μέρος

Προεδρείο: Κ. Μαχαίρα, Δ. Σταυρίδης, Κ. Γιαννακός

09:00 – 09:15: Τροφοπενίες σε ακτινίδιο, καρυδιά και φυστικιά που μειώνουν την ποιοτική παραγωγή. Προτάσεις διόρθωσης. Γ. Τρωγιάνος.

09:15 – 09:30: Φαιά σήψη καστανιάς. Ε. Τοπαλίδου , Π. Μαδέσης και Δ. Σταυρίδης.

09:30 – 09:45: Μυκητολογικές ασθένειες των σιτηρών στη χώρα μας με έμφαση στο Gaeumannomyces tritici. Δ. Τσιρογιάννης.

09:45 – 10:00: Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο βαμβάκι: προβλήματα και προοπτικές. Κ. Σίμογλου , Δ. Σταυρίδης.

Αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών και ασθενειών στις καλλιέργειες –

2ο μέρος

Προεδρείο: Ν. Κατής, Α. Παρασκευόπουλος, Αν. Σταματοπούλου

10:00 – 10:15: Γλοιοσπόριο της ελιάς. Ε. Παπλωματάς.

10:15 – 10:30: Αλευρωδομεταδιδόμενοι ιοί των κηπευτικών. Ε. Χατζηβασιλείου.

10:30 – 10:45: Phytopthora σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Κ. Ελένα.

10:45 – 11:00: Νέες τάσεις στην αντιμετώπιση των φυτοπαρασιτικών νηματωδών. Ε. Καραναστάση.

11:00 – 11:30: Διάλειμμα

Προγράμματα προστασίας φυτικού κεφαλαίου,

ωφελίμων οργανισμών και καταναλωτών

Προεδρείο: Π. Μυλωνάς, Α. Ζούνος, Στ. Ιωαννίδου

11:30 – 11:45: Προκλήσεις στη φυτοπροστασία από ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και μη καραντίνας. Χρ. Αραμπατζής, Στ. Ιωαννίδου .

11:45 – 12:00: Επιτήρηση φυτικού κεφαλαίου της χώρας. Λ. Ντουλμπέρης.

12:00 – 12:15: Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας. Χ. Βαρβέρη.

12:15 – 12:30: Φυτοπροστασία και ασφάλεια καταναλωτή: Ο επίσημος έλεγχος των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Χ. Αναγνωστόπουλος . Χ. Βαξεβάνη.

12:30 – 12:45: Συμβολή του ΜΦΙ στην μελισσοκομία – χημικές αναλύσεις σε μέλισσες και μελισσοκομικά υποστρώματα. Κ. Κασιώτης , Ε. Ζαφειράκη, Ε. Μπάιρα, Η. Μανέα-Κάργα, Θ. Μπαρμπούνη, Π. Αναστασιάδου, Κ. Μαχαίρα.

12:45 – 13:00: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μέλισσες. Φ. Χατζήνα.

Γεωργία Ακριβείας

Προεδρείο: Φρ. Υδραίου, Α. Τσαγκαράκου, Β. Σπανός

13:00 – 13:15: Είναι αποτελεσματική και ασφαλής η εφαρμογή φυτοπροστα-τευτικών προϊόντων με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα ψεκασμού (spray drones); Η. Ελευθεροχωρινός.

13:15 – 13:30: Πειραματική εφαρμογή χρήσης drones και αποτελέσματα σε καλλιέργειες. Αικ. Κασιμάτη , Σπ. Φουντάς, Α. Τσαγκαράκης, Ν. Παπαδόπουλος, Ε. Ροδιτάκης, Δ. Σταυρίδης, Αγγ. Εξάρχου.

13:30 – 13:45: Ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση εντόμων – εχθρών των καλλιεργειών. Κ. Ποντικάκος, Δ. Περδίκης , Θ. Τσιλιγκιρίδης.

13:45 – 14:00: Ολοκληρωμένα ευφυή συστήματα πρόγνωσης, διάγνωσης και καταπολέμησης ασθενειών των φυτών. Δ. Τσιτσιγιάννης.

14:00 – 14:15: Ευρεία εφαρμογή τεχνολογιών γεωπληροφορικής για τη βελτιστοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας. Α. Καλαϊτζάκη , Κ. Τζεράκης, I. Κουφάκης, Α. Tσαγκαράκου, Ι. Κασαπάκης.

14:15 – 14:30: Τεχνητή νοημοσύνη στη φυτοπροστασία ακριβείας. Κ. Φερεντίνος και Γ. Πετεινάτος.

14:30 – 15:15: Διάλειμμα

15:15 – 17:00: Στρογγυλή Τράπεζα: «Σύνδεση της έρευνας με τη γεωργική πράξη, εργαλεία Π.Α.Α, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Νομοθεσία, πολιτικές»

Συντονιστής: Δημήτρης Σταυρίδης

Σοφ. Χατζηπαντελή, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού ΚΑΠ, ΥΠΑΑΤ.

Παν. Ι. Χατζηνικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ελ. Τζάμος, Ομότιμος Καθηγητής ΓΠΑ.

Εμ. Φλεμετάκης, Καθηγητής ΓΠΑ, Αντιπρύτανης.

Παν. Μυλωνάς, Αν. Διευθυντής Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Νικ. Μπαγκής, ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου.

Νικ. Παυλονάσιος, Εκπρόσωπος Νέων Αγροτών.

Δημ. Σταυρίδης, Αν. Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας.

17:00 – 17:30: Συμπεράσματα – Λήξη Εργασιών

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου: Εκδρομή: Αναχώρηση 8:30 – Επιστροφή 17:30