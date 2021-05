Από 3 έως 5 Ιουνίου το 9ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με το βλέμμα στη νέα πραγματικότητα που επέβαλε η εξάπλωση της πανδημίας και την ανάγκη να δημιουργηθούν άμεσα συνθήκες ανάπτυξης και προόδου, η Πάτρα υποδέχεται το 9ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το Regional Growth Conference, που διοργανώνεται από την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Ιουνίου 2021 στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, στο ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss, που είναι και το παλαιότερο της Ελλάδας.

Φέτος, μία ιδιαίτερη χρονιά για την παγκόσμια κοινότητα, το RGC ανοίγει τις πύλες του και πραγματοποιεί συνεδρίες με φυσική παρουσία, συζητήσεις one – to – one, σε ένα τριήμερο γεμάτο ειδήσεις, συζητήσεις και προτάσεις για την μετα-Covid εποχή. Οι προκλήσεις πολλές και οι απαντήσεις δύσκολες. Για τον λόγο αυτό, το RGC οργανώνεται φέτος με μία στοχευμένη θεματολογία και φιλοξενεί πρόσωπα που μπορούν να δώσουν απαντήσεις, να αναπτύξουν προβληματισμούς και να καταθέσουν προτάσεις για όσα έρχονται το επόμενο διάστημα.

Στην Πάτρα θα βρεθούν 200 ομιλητές σε 34 συνεδρίες που θα συντονίσουν καταξιωμένοι δημοσιογράφοι. Ανάμεσά τους, είκοσι δύο Υπουργοί και Υφυπουργοί, δύο Επίτροποι από την Κομισιόν, Ευρωβουλευτές, αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και διεθνείς οργανισμούς, οι πρέσβεις των ΗΠΑ και της Γερμανίας, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και οικονομικής κοινότητας.

Το πλήρες πρόγραμμα, τα ονόματα των ομιλητών, όπως και πληροφορίες για τη συμμετοχή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Regional Growth Conference.

Το RGC 2021 θα μεταδίδεται ζωντανά και δωρεάν με live streaming καθ’ όλη την διάρκεια του τριημέρου με μία απλή εγγραφή εδώ.