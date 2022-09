Από 30/9 έως 1/10 το Συνέδριο τεχνολογίας και καινοτομίας της BEYOND στη ΔΕΘ-HELEXPO

Στο πλαίσιο της BEYOND, που ξεκινάει την Παρασκευή 30/9 στη ΔΕΘ-HELEXPO, θα πραγματοποιηθεί και διήμερο συνέδριο σχετικά με τις τελευταίες παγκόσμιες τάσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο περίπτερο «12» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου μέχρι το Σάββατο 1η Οκτωβρίου, και αποτελείται από παρουσιάσεις, θεματικά πάνελ και ομιλίες.

«Φέτος, στο συνέδριο θα συμμετέχουν 150 ομιλητές, ενώ πέρσι φιλοξενήθηκαν 60. Επίσης, στην έκθεση θα εκπροσωπήσουν το οικοσύστημα 100 νεοφυείς επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 20 προέρχονται από το εξωτερικό. Αυτά και μόνα τα δυο στοιχεία δείχνουν ότι η BEYOND βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, παρότι πραγματοποιείται μόλις για δεύτερη χρονιά», δήλωσε ο Μιχάλης Στάγκος, συνιδρυτής των Industry Disruptors Game Changers και ένας εκ των τριών συν-διοργανωτών της BEYOND, και πρόσθεσε πως «πέρσι στην έκθεση είχαμε σημαντικά νέα, όπως το πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων. Αυτή τη χρονιά, θα παρουσιαστεί η μελέτη Foreshight της Ε.Ε για την Ελλάδα του 2035, ενώ η Ernst Young θα αποκαλύψει το νέο της πρόγραμμα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό η BEYOND να λειτουργεί σαν πλατφόρμα επικοινωνίας σπουδαίων ανακοινώσεων και σταδιακά πιστεύουμε ότι θα την επιλέγουν και οι εταιρείες του κλάδου τεχνολογίας».

Οι θεματικές της BEYOND καλύπτουν ουσιαστικά όλα τα επίκαιρα τεχνολογικά θέματα, όπως είναι τα δίκτυα 6G, οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, τα μεγάλα δεδομένα (Big Data) και το blockchain. Επίσης, στο πρόγραμμα περιέχονται συζητήσεις που σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος, αλλά και πάνελ που εξερευνούν τη σχέση της τεχνολογίας με την καθημερινότητα, λόγου χάριν το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την εκπαίδευση ή ποιο είναι το μέλλον του τραπεζικού συστήματος σε μια δεκαετία.

Ανάμεσα στους ομιλητές βρίσκονται οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, Edmondo Oriotti, AI Business Development Lead EMEA, HP Enterprise, Βασίλης Καφάτος, Partner, Client & Industries Leader της Deloitte, Μιχάλης Ματθαίου, Kαθηγητής Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen’s του Μπέλφαστ, Federico Menna, Head of Staff & Operations του EIT Digital, Kamen Bankovski, Principal, Vitosha Venture Partners, Melissa Itmec, General Coordinator, EGİAD Melekleri / EGIAD Angels – Business Angel Investors Network, Χάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος της HDBI και Niky Ellison, Head of Marketing της «We Are Immersive».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα ζωντανά εδώ.