ΑΠΘ – BIOVALUE: Ελληνικά τρόφιμα στο τραπέζι των Ευρωπαίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Με στόχο την ένταξη στη διατροφή του Ευρωπαίου πολίτη παραδοσιακών τροφίμων της Ελλάδας, τα οποία έχουν ξεχαστεί, όπως ζοχοί, φαγόπυρο, τοματάκι Μήλου, τσακώνικη μελιτζάνα κ.ά., ως τελικά μαγειρικά προϊόντα, ξεκινά η εναρκτήρια συνάντηση του νέου ερευνητικού έργου BIOVALUE που υλοποιείται από το ΑΠΘ. Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, στο ξενοδοχείο «Mediterranean Palace», στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των 17 φορέων που είναι εταίροι στο έργο και προέρχονται από 12 διαφορετικές χώρες, όπως Νορβηγία, Ουγγαρία, Γαλλία, Κύπρος, Ισπανία, Εσθονία, Γερμανία, Τουρκία, Ιταλία, Γεωργία και Σερβία. Συντονιστής της συνάντησης και του ερευνητικού έργου για όλη την Ευρώπη, είναι ο Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Μάττας.

Στο έργο θα εφαρμοστούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να προβλέψουν την επίδραση της βιοποικιλότητας στην οικονομία, το περιβάλλον και τη διάδοση συγκεκριμένων καλλιεργειών της μεσογειακής διατροφής στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, συνδυάζονται η συμπεριφορά καταναλωτών, αγροτών και των ενδιαφερόμενων μερών, όπως η χονδρική πώληση, τα supermarket, το κράτος, οι κλιματικές συνθήκες και οι προτιμήσεις των καταναλωτών για παραδοσιακά τρόφιμα της Ελλάδας, καθώς και η διάδοση αυτών των καλλιεργειών στους αγρότες της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πρόκειται να αναπτυχθούν θέματα για τη σημασία της φυτικής βιοποικιλότητας στην αγροδιατροφική αλυσίδα, το περιβάλλον, τις προτιμήσεις των καταναλωτών και την υγεία του ανθρώπου και για τον καθορισμό των ρόλων και των ενεργειών των εταίρων. Με το έργο αυτό προωθείται σε ολόκληρη την Ευρώπη η πολυκαλλιέργεια με νέα είδη και η βιοποικιλότητα.

Το ερευνητικό έργο, με τίτλο «Παραγοντικό εργαλείο προσομοίωσης για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στην αγροδιατροφική αλυσίδα από το πιρούνι ως το χωράφι» (Fork-to-farm agent-based simulation tool augmenting BIOdiversity in the agri-food VALUE chain-BIOVALUE ) χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Horizon2020. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.993.562 ευρώ. Το έργο ξεκινά τον Οκτώβριο του 2021 και θα έχει χρονική διάρκεια τέσσερα έτη.

Δείτε ΕΔΩ την ατζέντα της συνάντησης