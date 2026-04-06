Αργολίδα: Η έλλειψη προσωπικού μπλοκάρει την υλοποίηση του Ελαιοκομικού Μητρώου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επικαιροποίησης του Ελαιοκομικού Μητρώου, με τους ελαιοπαραγωγούς να καλούνται να δηλώσουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των αγροτεμαχίων τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η προσέλευση των παραγωγών είναι μεγάλη, και η συνεργασία με τους υπαλλήλους των ΔΑΟΚ κρίνεται θετική, ωστόσο φαίνεται πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εγγραφών πριν από την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες. Η προϊσταμένη της ΔΑΟΚ Αργολίδας, Αγγελική Θεοδώρου, δήλωσε: «Είναι νωρίς ακόμα για να προβλέψουμε αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου.

Το μόνο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αφορά τις μεγάλες ηλικίες στην κατάθεση των συμβολαίων. Κατά τα άλλα, προχωράμε με εξονυχιστικό έλεγχο και ενημερώνουμε για τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται. Παραμένει άγνωστο σε ποιον αριθμό θα φτάσουμε». Από την ΔΑΟΚ Κορινθίας, η Ειρήνη Μπουλτά σημείωσε ότι: «Στην αρχή είχαμε μικρή συμμετοχή, περίπου 50 αιτήσεις τον μήνα, ενώ πλέον φτάνουμε τις 250 αιτήσεις μηνιαίως.

Το βασικό πρόβλημα στην Κορινθία είναι η έλλειψη προσωπικού, αλλά γενικότερα δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα. Παραλαμβάνουμε 250 αιτήσεις και ολοκληρώνουμε μόνο δέκα». Η έλλειψη προσωπικού φαίνεται να αποτελεί το κυρίαρχο εμπόδιο για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Αικατερίνης Παπαδοπούλου από τη ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, η οποία ανέφερε ότι «η διαχείριση των 68.000 ελαιοπαραγωγών μέχρι την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου είναι ανέφικτη».