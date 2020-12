Διαδικτυακή εκδήλωση: “Το ελληνικό Δίκτυο των Αγροτών και των Πραγμάτων” τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Το ελληνικό Δίκτυο των Αγροτών και των Πραγμάτων” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 στις 14:30.

Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των εμπειριών και των αποτελεσμάτων των ελληνικών φορέων που συμμετείχαν στο Internet of Food & Farm 2020, το μεγαλύτερο έργο αγροδιατροφής και Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) στην Ευρώπη. Στο έργο συμμετείχαν τρεις ελληνικές τεχνολογικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η NEUROPUBLIC, και ένα ερευνητικό ίδρυμα σε τρεις διαφορετικές μελέτες περιπτώσεων. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις των ΙοΤ τεχνολογιών σε φρούτα και λαχανικά, στο επιτραπέζιο σταφύλι και στην ελιά και στην καλλιέργεια της πατάτας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα συζητηθούν οι δραστηριότητες σε αυτά τα πιλοτικά έργα, τα αποτελέσματά τους, η γνώση που παρήχθη και τα προϊόντα που πλέον διατίθενται στην αγορά. Επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν σχετικές δράσεις και έργα υπόλοιπων σημαντικών παικτών του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για την αγροδιατροφή στο τελευταίο μέρος της ευελπιστώντας να προκαλέσει μια ζωντανή συζήτηση για την γενικότερη πρόοδό του.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν αλλά απαιτείται εγγραφή

Σχετικά με το Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020)

Το ευρωπαϊκό έργο καινοτομίας Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020) ξεκίνησε το 2017 και είναι αφιερωμένο στην επιτάχυνση της υιοθέτησης τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) για την εξασφάλιση επαρκών, ασφαλών και υγιεινών τροφίμων και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών αλυσίδων τροφίμων στην Ευρώπη. Έτσι, η Ευρώπη θα εδραιώσει την ηγετική θέση της στην παγκόσμια βιομηχανία αγροδιατροφής αλλά και IoT ενισχύοντας ένα συμβιωτικό οικοσύστημα αγροτών, βιομηχανίας τροφίμων, παρόχων τεχνολογίας και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Η κοινοπραξία του IoF2020 με 73 εταίρους, με επικεφαλής τον κορυφαίο φορέα γεωργικής έρευνας Wageningen UR και άλλους βασικούς εταίρους θα μεταφέρει την τεχνογνωσία σε εκατοντάδες τελικούς χρήστες ανά την Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο έργο συμμετέχει και ένας στρατηγικός εταίρος από τη Ν. Κορέα με δική του χρηματοδότηση.