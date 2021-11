Διαδικτυακή συζήτηση για τo Food Sustainability και τις νέες τάσεις στα τρόφιμα από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Food sustainability και νέες τάσεις στα τρόφιμα θα συζητηθούν στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικτυακής συζήτησης με θέμα «Food Sustainability και τις νέες τάσεις» που διοργανώνει την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου στις 15:00 η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κορυφαία στελέχη της αγοράς και επιχειρηματίες θα αναδείξουν τα νέα δεδομένα στο food sustainability, τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία, τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο αλλά και τις νέες διατροφικές τάσεις που επηρεάζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα δώσουν απτά παραδείγματα επιχειρηματικών πρακτικών και σχεδίων που αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Για να συμμετάσχουν στην ανοικτή συζήτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επισκεφθούν το παρακάτω link: https://www.facebook.com/tuvhellas

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι κ.κ.:

Βασιλική Καζάζη, Senior Vice President South East Europe TÜV NORD

Ιωάννης Μπαρράκος, Food Sustainability Product Manager, Lead Auditor TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Νικόλαος Γδοντέλης, Επιστήμονας Τροφίμων, Ιδρυτής cibum.gr

Θωμάς Βασσάρας, Σύμβουλος Εξαγωγών Greekexports

Κωνσταντίνος Μωραΐτης, μέλος ΔΣ Condito ΑΕΒΕ

Τη συζήτηση συντονίζει ο κ. Δημήτρης Πεφάνης, Director of Financial and Business Content του CNN Greece

Η ανοικτή συζήτηση συνδιοργανώνεται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και το CNN Greece και εντάσσεται στις δράσεις που πραγματοποιεί ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα, προκειμένου με σκοπό να αναδείξει τις νέες τάσεις και να δώσει στους συνεργάτες αλλά και το ευρύ κοινό τα εργαλεία και τη γνώση που απαιτούνται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά των πρωτοβουλιών αυτών επιβεβαιώνει εκ νέου τον ηγετικό ρόλο της TÜV HELLAS (TÜV NORD), τόσο στον κλάδο της πιστοποίησης όσο και στην επιχειρηματικότητα γενικότερα.