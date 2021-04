Γίνε Οινοπαραγωγός για μία ημέρα – Διαδραστική διαδικτυακή εκδήλωση την Μ. Τετάρτη 28/4

Η ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» και ο εκπαιδευτικός οργανισμός WSPC (The place to study wine, spirits, coffee and beverages) προσκαλούν το κοινό, φίλους και μη του κρασιού, στη διαδραστική διαδικτυακή εκδήλωση «Γίνε Οινοπαραγωγός για μία ημέρα» που θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου, 17:30-19:30.

Οικοδεσπότης, ο master of wine Κωνσταντίνος Λαζαράκης!

Στην εκδήλωση, οι οινοποιοί-μέλη της Ένωσης θα διηγηθούν, ο κάθε ένας, κάποιο γεγονός που συνέβη στο οινοποιείο τους, για το οποίο απαιτήθηκε άμεσος και σωστός χειρισμός προκειμένου να αντιμετωπιστεί.

Για την κάθε ιστορία, ο οινοποιός θα μοιραστεί με το κοινό τέσσερις επιλογές που είχε, εκ των οποίων μία είναι η σωστή, εκείνη που τελικά επέλεξε.

Το κοινό που θα συμμετέχει θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αποφασίσει τι θα έκανε εάν ήταν ο/η Οινοπαραγωγός, δηλαδή εάν βρισκόταν στη θέση του Οινοπαραγωγού.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και ανοιχτή για το κοινό.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Πέμπτη 22 Απριλίου με email στη διεύθυνση [email protected]

Οι νικητές του παιχνιδιού, όσοι και οι «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, κατόπιν κλήρωσης θα λάβουν από ένα κιβώτιο των 6 φιαλών κρασί.

Στους ενδιαφερόμενους που θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους θα αποσταλεί από το WSPC η ηλεκτρονική διεύθυνση απ’ όπου θα παρακολουθήσουν και θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση.