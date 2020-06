INTERREG Greece-Italy: Ανοιχτές εκδηλώσεις με τοπικά προϊόντα σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου INTERREG GREECE-ITALY με τίτλο «Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MOBILAB ».

Στο πλαίσιο του έργου, οργανώνονται ανοιχτές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου.

Στις στις 22 Ιουνίου, 8.00μμ, στην πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, στον προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας , στην εκδήλωση με τίτλο «Οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκόμοι της Κεφαλονιάς, παράδοση αιώνων» . Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση και γευσιγνωσία των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κεφαλονιάς αλλά και παραδοσιακά εδέσματα όπως:

Ριγαναδούλες με τυρί πρέντζα Κεφαλονιάς, ντομάτα, ρίγανη, παρθένο ελαιόλαδο

Ρολάκια μελιτζάνας με ανθότυρο Κεφαλονιάς

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί Στούμπα Κεφαλονιάς

Κεφαλλονίτικη κρεατόπιτα

Παραδοσιακή τυρόπιτα με βαρελίσιο τυρί Κεφαλονιάς

Γίδα βραστή ζωμός & κρέας με λαχανικά

Πρόβατο κοκκινιστό με μακαρονάδα & τριμμένη κεφαλογραβιέρα Κεφαλονιάς

Τράγιο με γίγαντες

Ρυζόγαλο με αιγοπρόβειο γάλα Κεφαλονιάς

Λουκουμάδες με θυμαρίσιο μέλι Κεφαλονιάς

Στις 25 Ιουνίου, 8.00μμ, στο προαύλιο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, στη Ζάκυνθο στην εκδήλωση με τίτλο «Κτηνοτροφία και λαδοτύρι Ζακύνθου» . Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση και γευσιγνωσία των Ζακυνθινών τυριών.

Και στις δύο εκδηλώσεις θα γίνει παρουσίαση οπτικοαστουκιστού υλικού και θα παρουσιαστούν οι κυριότερες δράσεις του έργου σε posters και έντυπο υλικό.

Σας προσκαλούμε όλους για μία δοκιμή. Ένα μικρό γευστικό ταξίδι με οδηγούς τους τοπικούς μάστορες με εμπειρία δεκαετιών και με τη βεβαιότητα ότι η δοκιμή θα είναι μια μοναδική απόλαυση!