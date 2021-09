«Μωσαϊκό» δράσεων για το κρασί και τον τρύγο στη Νάουσα από 24/9 έως 3/10

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe Cult-Create, διοργανώνει το Φεστιβάλ Τρύγου Νάουσας.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εικαστικές δράσεις στην πόλη και στα επισκέψιμα οινοποιεία, ξεναγήσεις, γευσιγνωσία οίνων συνθέτουν το «μωσαϊκό» του φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 24 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021.

Οι δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Οινοπαραγωγών Νάουσας, τη Γαστρονομική Κοινότητα Νάουσας, την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας, τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης Νάουσας και πολιτιστικών συλλόγων της πόλης.

Λόγω των ειδικών, τοπικού χαρακτήρα, περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί, θα τηρηθούν αυστηρά και πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας για τη νόσο Covid -19.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/09

09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI

10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση

10:00-14:00: Ξενάγηση στο ΚτήµαΚελεσίδη (κατόπιν επικοινωνίας)

10:00-16:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επικοινωνίας)

20:30: Προβολή ταινίας «ΠΛΑΓΙΩΣ» στην Στράντζα (διοργάνωση: Σύνδεσµος Οινοποιών)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/09

09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI

10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση

10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινωνίας)

10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επικοινωνίας)

11:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Αφήγηση παραµυθιού «Τα µουστοκούλουρα του Αγησίλαου»

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/09

09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI

10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινωνίας)

10:00-15:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επικοινωνίας)

11:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, «Πατάµε σταφυλάκια και κάνουµε µουσταλευριά»

19:30: Προβολή ντοκιµαντέρ «So Far, so close» του δηµοσιογράφου Βαλάντη Λιόλιου στο Θερινό Δηµοτικό Θέατρο Νάουσας. Ακολουθεί συζήτηση με τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/09

09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI

10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση

10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινωνίας)

10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επικοινωνίας)

19:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Παρουσίαση βιβλίου «Eξήντα χρόνια τρύγος»

ΤΡΙΤΗ 28/09

09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI

10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση

10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινωνίας)

10:00-16:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

10.00-16:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επικοινωνίας)

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/09

09:00-13:00 Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI

10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση

10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινωνίας)

10:00-16:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ- ΓΙΑΝΝΗ

10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επικοινωνίας)

19:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Θεατρικό μονόπρακτο «Αίτηση σε γάμο» του Άντον Τσέχοφ από τον σύλλογο ΕΡΑΣ-ΤΕΧΝΕΣ. Σκηνοθεσία: Γιώργος Μπέκας. Παίζουν: Δημήτρης Πάζος, Σοφία Καμπάκη, Γιώργος Μπέκας

ΠΕΜΠΤΗ 30/09

09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI

10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση

10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινωνίας)

10:00-16:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επικοινωνίας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/10

09:00-13:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI

10:00-13:30: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Λούση

10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινωνίας)

10:00-16:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

10.00 – 16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επικοινωνίας)

ΣΑΒΒΑΤΟ 02/10

09:00-13:00 Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI

10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινωνίας)

10:00-15:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

10:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, πεζοπορία στα µονοπάτια του τρύγου

10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επικοινωνίας)

19:30: Παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης τρυγητής» του Χρήστου Στανίση, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας

ΚΥΡΙΑΚΗ 03/10

09:00-13:00 Ξενάγηση στο Οινοποιείο VAENI

10:00-14:00: Ξενάγηση στο Κτήµα Κελεσίδη (κατόπιν επικοινωνίας)

10:00-15:00: Ξενάγηση στο Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

10.00-16.00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο Δαλαµάρα (κατόπιν επικοινωνίας)

11:00: Κτήµα ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Γνωρίζουµε την ποικιλία Ξινόµαυρο µέσα από µία ιδιαίτερα γευστική δοκιµή

11:00-13:00: Σπουδαστές των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δήμου Νάουσας και επισκέπτες εμπνέονται από τον τρύγο και δημιουργούν στο Δημοτικό Πάρκο (ζωγραφική, κεραμική)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

– Καλλιτέχνες της πόλης δημιουργούν με θέμα τον Τρύγο και τα έργα τους στολίζουν τις βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων της πόλης

– Εργαστήρι Φωτογραφίας: “Στιγμές τρύγου: τεκμηριωτική φωτογράφηση κατά την διάρκεια του τρύγου”

– Esperides Hotel: Ειδικό brunch µενού στους διαµένοντες πελάτες, έκπτωση 10% σε κρατήσεις

– Palea Poli: έκπτωση 15% σε κρατήσεις, ελάχιστη διαµονή 2 ηµέρες

– «1902» Εστιατόριο Palea Poli: All wine labels, by the glass