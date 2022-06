Στην Αθήνα από 21 έως 23 Ιουνίου το Διεθνές Συνέδριο «Farm to Fork Europe 2022»

H New Ag International και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιοδιεγερτών (EBIC) διοργανώνουν, στην Αθήνα το Διεθνές Συνέδριο «Farm to Fork Europe» με θέμα «Plant Biostimulants in The Global Context». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21 – 23 Ιουνίου 2022, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα.

Στο Συνέδριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν συζητήσεις εφ’ όλης της ύλης, για τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στη γεωργία και σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα, καθώς και τον ρόλο των βιοδιεγερτών στη σύγχρονη γεωργία.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθοι:

Επιπτώσεις των κρίσεων στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα αγροδιατροφικά συστήματα. Πώς μπορεί η παραγωγή τροφίμων να γίνει πιο ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή

Νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων

Νομοθετικό πλαίσιο των βιοδιεγερτών

Εδαφικοί πόροι –γονιμότητα- προστασία- ποιότητα

Θα διερευνηθεί πως η χρήση προϊόντων λίπανσης με βιοδιεγέρτες μπορούν να ενδυναμώσουν είτε να εμποδίσουν τις προσπάθειες των αγροτών, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές.

Διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας – «Τροφή για όλους» στην Ευρώπη

Νέες δυνατότητες για επενδύσεις

Το Συνέδριο θα πλαισιωθεί από πολιτικούς αναλυτές, από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Επιχειρήσεων, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, των Αγροτών, των Συνδέσμων, καθώς και Διεθνείς Φορείς.

Ανάμεσα στους βασικούς ομιλητές:

Ο κ. Verde Juan , Policy Expert για την Πράσινη Οικονομία στο Global Leader για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Deputy Assistant Secretary για την Ευρώπη στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα.

, Policy Expert για την Πράσινη Οικονομία στο Global Leader για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Deputy Assistant Secretary για την Ευρώπη στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα. Ο κ. Tanchum Michaël , Αναπληρωτής Ανώτερος Σύμβουλος Πολιτικής Διεθνών Σχέσεων στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

, Αναπληρωτής Ανώτερος Σύμβουλος Πολιτικής Διεθνών Σχέσεων στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Vargas Ronald, Γενικός Γραμματέας του Global Soil Partnership (GSP) στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)

Βρείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διεθνές Συνέδριο «Farm to Fork Europe 2022»

Χορηγοί Επικοινωνίας του Συνεδρίου η εφημερίδα Ύπαιθρος χώρα και το ypaithros.gr