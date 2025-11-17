Συνάντηση ΕΒΙΟΦ με τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Την Παρασκευή 07/11/2025, η Ένωση Βιολογικής και Οικολογικής Φυτοπροστασίας (ΕΒΙΟΦ), διά του Προέδρου της κ. Γιώργου Κομιανού, του ταμία κ. Γιώργου Αγγελή και των συνεργατών τους, συναντήθηκε με τη Διευθύντρια Προστασίας Φυτικής Παραγωγής κα Αννούλα Μαυρίδου και την Προϊσταμένη του Τμήματος Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων κα Δανάη Πιταροκοίλη, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα λήψης άμεσων αποφάσεων για την βιωσιμότητα των καλλιεργειών, μέσω της ευρύτερης εφαρμογής βιο-φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων καθώς και στη διευκόλυνση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις διαδικασίες έγκρισης αυτών των προϊόντων σε σύγκριση με εκείνες που ισχύουν για τα συμβατικά (χημικά) σκευάσματα.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση του Υπουργείου να στηρίξει τις προσπάθειες της ΕΒΙΟΦ για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ως εθνικός εκπρόσωπος του IBMA στην Ελλάδα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε μια προοδευτική αλλαγή προσέγγισης στη διαχείριση των εχθρών και των ασθενειών των φυτών, με σαφή προσανατολισμό προς πιο βιώσιμα συστήματα φυτοπροστασίας.

Η ΕΒΙΟΦ θα συνεχίσει τον διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ενσωμάτωση των βιολογικών λύσεων στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική φυτοπροστασίας