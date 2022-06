Θεσσαλονίκη: Συνέδριο για ενίσχυση και προώθηση της κλιματικά έξυπνης γεωργίας την Τρίτη 28/6

Η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ» – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βασιλικών διοργανώνουν το Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο για το έργο «AGREEN, Cross-Border Alliance for Climate-Smart and Green Agriculture in the Black Sea Basin – ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ στο Makedonia Palace.

Η γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης θα είναι τα αγγλικά και η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας όλα τα ισχύοντα μέτρα κατά της πανδημίας του COVID-19.

Στόχος του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν ψηφιακά εργαλεία και πρακτικές για την ενίσχυση και προώθηση της κλιματικά έξυπνης γεωργίας και των προϊόντων της.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:

Ιστοσελίδα του έργου: https://agreen-project.eu/

Ιστοσελίδα έργου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.: http://anatoliki.gr/el/sygxrimatodotoymena-erga/topiki-anaptyksi/913-agreen

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της εκδήλωσης