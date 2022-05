Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Έως 30/6 οι αιτήσεις για το ΠΜΣ «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου»/«Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil», που οργανώνει για 4η χρονιά το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, οδηγούν στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (ΦΕΚ 122/τ. Β΄/19.01.2021).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Πέμπτη 12 Μαΐου έως και Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Αναλυτικές πληροφορίες

στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://tqo.uop.gr/

στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: κα Γεωργία Δημητροπούλου τηλ. 2721045268, Δευτέρα -Παρασκευή 09.00-15:00, e-mail: [email protected]

Δείτε ΕΔΩ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ