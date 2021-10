Οι 11 επερχόμενες εκδηλώσεις με τη συμμετοχή της διαΝΕΟσις τον Οκτώβριο

Το τελευταίο διάστημα, η διαΝΕΟσις συμμετείχε ως Contributor σε δύο συνέδρια που διοργάνωσε ο Economist στην Αθήνα. Στο πρώτο, με τίτλο “The Fifth Sustainability Summit” που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου στο Divani Apollon Palace & Thalasso, ο Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα “Το μέλλον που θέλει η Ευρώπη: Μία πράσινη και ψηφιακή, βασισμένη στην εργασία και συμπεριληπτική ανάκαμψη από την πανδημία Covid-19”, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε ως επιστημονικός υπεύθυνος τα βασικά σημεία της νέας έρευνας της διαΝΕΟσις για την κλιματική αλλαγή. Δείτε το βίντεο της παρουσίασής του εδώ. Το δεύτερο συνέδριο με θέμα “Demographic Challenges and Gender Equality Policies” πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Οκτωβρίου στο Athenaeum InterContinental. Εκεί, ο Διευθυντής Περιεχομένου της διαΝΕΟσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος έλαβε μέρος στη συζήτηση με θέμα τις πολιτικές για την έμφυλη ισότητα σε μια γρήγορα μεταβαλλόμενη κοινωνία. Μίλησε για τις προκλήσεις του δημογραφικού ζητήματος και τις πολιτικές ισότητας στην Ελλάδα.