Στις 3 και 4 Ιουνίου το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς

Συνεχίζεται με πυρετώδεις ρυθμούς η προετοιμασία του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελιάς με τίτλο: «Ελαιοκομικός Τομέας: Αναζητώντας την καινοτομία – Ανακαλύπτοντας νέες τάσεις», το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Ελιάς “krinos” και θα πραγματοποιηθεί 3 και 4 Ιουνίου 2021.

Φιλοδοξία της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής είναι να αποτελέσει βήμα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων κι επιστημονικών ανακοινώσεων για την ελιά. Στις εργασίες θα συμμετέχουν σημαντικοί ομιλητές από όλο τον κόσμο και ειδικοί στον κλάδο της ελιάς τόσο από τον ακαδημαϊκό, όσο κι από τον επιχειρηματικό τομέα. Θα προχωρήσουν σε σημαντικές ανακοινώσεις σε ότι αφορά τις πρόσφατες καινοτομίες και τις μελλοντικές τάσεις για τον ελαιοκομικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αγρότες, επιστήμονες και επιχειρηματίες, που αντιπροσωπεύουν κάθε στάδιο του τομέα, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να μάθουν από τους ειδικούς. Να σημειωθεί ότι ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός της οργανωτικής επιτροπής προβλέπει τη διεξαγωγή υβριδικού συνεδρίου, το οποίο την πρώτη μέρα θα γίνει αποκλειστικά διαδικτυακά και τη δεύτερη με τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας, εφόσον βέβαια το επιτρέπουν οι συνθήκες της πανδημίας. Η παρακολούθηση των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου είναι δωρεάν και απαιτείται εγγραφή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

10:00 – 10:15: Έναρξη – Χαιρετισμοί

10:15 – 11:15: Ενότητα Α – Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης , Διευθυντής Κέντρου Ελιάς Krinos και Επικεφαλής Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση”, Perrotis College. «Λίπανση, φυτοπροστασία, παραγωγικά συστήματα».

, Διευθυντής Κέντρου Ελιάς Krinos και Επικεφαλής Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση”, Perrotis College. «Λίπανση, φυτοπροστασία, παραγωγικά συστήματα». Δρ. Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης , Επιστημονικός Σύμβουλος στην Άρδευση και Ελιά, πρώην Διευθυντής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών. «Η καλλιέργεια της ελιάς στο κόσμο – Παρούσα κατάσταση και προοπτικές».

, Επιστημονικός Σύμβουλος στην Άρδευση και Ελιά, πρώην Διευθυντής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών. «Η καλλιέργεια της ελιάς στο κόσμο – Παρούσα κατάσταση και προοπτικές». Κωνσταντίνος Λύρης , Γεωπόνος, MSc, MBA, Εμπειρογνώμονας σε θέματα ελαιόλαδου. «Μπορεί ο αγρότης να γίνει επιχειρηματίας; Το ποιοτικό προϊόν αποφέρει κέρδη;».

, Γεωπόνος, MSc, MBA, Εμπειρογνώμονας σε θέματα ελαιόλαδου. «Μπορεί ο αγρότης να γίνει επιχειρηματίας; Το ποιοτικό προϊόν αποφέρει κέρδη;». Συζήτηση

11:30– 12:30: Ενότητα Β – Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελιάς και Ελαιόλαδου. Νομοθεσία και Τάσεις Αγοράς

Δρ. Κυριακή Ζηνοβιάδου , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Επικεφαλής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων», Perrotis College. «Οργανοληπτική αξιολόγηση επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου».

, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Επικεφαλής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων», Perrotis College. «Οργανοληπτική αξιολόγηση επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου». Δρ. Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης , Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, «Οργανοληπτική αξιολόγηση επιτραπέζιας ελιάς».

, Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, «Οργανοληπτική αξιολόγηση επιτραπέζιας ελιάς». Φώτης Σούσαλης , Γενικός Διευθυντής Terra Creta. «Terra Creta και ομάδες παραγωγών – Καινοτομία από το χωράφι έως το ράφι».

, Γενικός Διευθυντής Terra Creta. «Terra Creta και ομάδες παραγωγών – Καινοτομία από το χωράφι έως το ράφι». Αλίκη Γαλή , Επικεφαλής Ομάδας Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

, Επικεφαλής Ομάδας Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συζήτηση

12:45– 14:15: Ενότητα Γ – Κλάδος Ελιάς – Μοχλός Υγιούς Αγροτικής Ανάπτυξης

Δρ. Γεώργιος Μπόσκου , Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Aντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε). «Ελαιογαστρονομία και ελαιοτουρισμός».

, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Aντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε). «Ελαιογαστρονομία και ελαιοτουρισμός». Ευάγγελος Διβάρης, Εκτελεστικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τ. Προϊστάμενος Γενική Διεύθυνση Γεωργίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τ. Ειδικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ, τ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Φίλων Ελαιολάδου. «Οι μεγάλες προκλήσεις για την ελιά και το ελαιόλαδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».

Εκτελεστικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τ. Προϊστάμενος Γενική Διεύθυνση Γεωργίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τ. Ειδικός Γραμματέας ΥΠΑΑΤ, τ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Φίλων Ελαιολάδου. «Οι μεγάλες προκλήσεις για την ελιά και το ελαιόλαδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Αλέξανδρος Τσίπρας , Γεωπόνος MSc. «Μελέτη περίπτωσης οικοτεχνία (παραγωγή-τυποποίηση) βρώσιμων ελιών».

, Γεωπόνος MSc. «Μελέτη περίπτωσης οικοτεχνία (παραγωγή-τυποποίηση) βρώσιμων ελιών». Σπύρος Καχριμάνης , Πρόεδρος Κέντρου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.& Α.Σ. «ΉΛΙΟΣ». «Γιατί οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αποτυγχάνουν στην Ελλάδα και πως αυτό μπορεί να αντιστραφεί;».

, Πρόεδρος Κέντρου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.& Α.Σ. «ΉΛΙΟΣ». «Γιατί οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αποτυγχάνουν στην Ελλάδα και πως αυτό μπορεί να αντιστραφεί;». Δρ. Γεώργιος Ντούτσιας , Πρόεδρος ΔΟΕΠΕΛ.

, Πρόεδρος ΔΟΕΠΕΛ. Μανώλης Γιαννούλης , Πρόεδρος ΕΔΟΕ.

, Πρόεδρος ΕΔΟΕ. Νέλος Γεωργούδης, Πρόεδρος ΠΕΜΕΤΕ.

Πρόεδρος ΠΕΜΕΤΕ. Συζήτηση

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

09:00: Welcome Remarks

09:15 – 09:30: Key Note Speaker, Prof. Doug Mashek, Departments of Medicine and Biochemistry, University of Minnesota, USA. «Defining new mechanisms through which olive oil promotes health».

09:30 – 11:00: Panel A – Nutritional and health aspects of olive products

Maria Kazou , Laboratory of Dairy Research, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece. Dr. Efstathios Z. Panagou , Associate Professor, Laboratory of Food Microbiology and Biotechnology, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece. Prof. Effie Tsakalidou , Laboratory of Dairy Research, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece. “Unraveling the microbiota of Greek table olives using novel molecular tools (Next Generation Sequencing)”.

, Laboratory of Dairy Research, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece. , Associate Professor, Laboratory of Food Microbiology and Biotechnology, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece. , Laboratory of Dairy Research, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece. “Unraveling the microbiota of Greek table olives using novel molecular tools (Next Generation Sequencing)”. Dimitris Kouretas, Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Greece. «A new AFQ accreditation system on agricultural products including olives».

Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Greece. «A new AFQ accreditation system on agricultural products including olives». Vasilis Vasiliou, Susan Dwight Bliss Professor of Epidemiology, Chair, Department of Environmental Health Sciences, Yale School of Public Health, Yale School of Medicine, USA.

Susan Dwight Bliss Professor of Epidemiology, Chair, Department of Environmental Health Sciences, Yale School of Public Health, Yale School of Medicine, USA. Maria Kapsokefalou , Laboratory of Food Chemistry and Analysis, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece.

, Laboratory of Food Chemistry and Analysis, Department of Food Science and Human Nutrition, School of Food and Nutritional Sciences, Agricultural University of Athens, Greece. Stan Kallis, Director, Australian Mediterranean Olive Research Institute, Australia. «Quality and safety of Australian table olive».

11:15 – 12:30 Panel B – Waste Management and Bio-economy

Panagiotis Kougias, Senior Researcher, Soil & Water Resources Institute, ELGO-DIMITRA. Greece. «Valorization of olive mill wastewaters in the era of circular bioeconomy».

Senior Researcher, Soil & Water Resources Institute, ELGO-DIMITRA. Greece. «Valorization of olive mill wastewaters in the era of circular bioeconomy». Vasiliki Kinigopoulou, Chemist at Laboratory of Soil and Water Resources Institute, ELGO-DIMITRA. Greece.

Prof. Petros Samaras, Professor of Water Technology and Environmental Protection, International Hellenic University, Greece. « Biobed system for the effective and low-cost treatment of olive oil mill wastewater».

Sandra Meca Fàbrega, EURECAT, Spain. «Towards Circular Economy in Table Olive sector: opportunities for resources recovery».

EURECAT, Spain. «Towards Circular Economy in Table Olive sector: opportunities for resources recovery». Michael Braverman, Manager Biopesticide, Organic and International Capacity Building Programs, Department of Plant Biology, School of Environmental and Biological Sciences, IR-4 Project, Rutgers University, USA.

12:45 – 14:15 Panel C – IT use of sustainable production and novel tools of traceability

Maria Tsimidou, Laboratory of Food Chemistry and Technology, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. «Green table olives: dietary perspectives of a renowned cocktail garnish».

Laboratory of Food Chemistry and Technology, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. «Green table olives: dietary perspectives of a renowned cocktail garnish». Dimitri Verweire, Invaio Sciences, Head of Europe. «Tackling Xylella in Olives through a novel approach to targeted precision injection – TIPSTM».

Invaio Sciences, Head of Europe. «Tackling Xylella in Olives through a novel approach to targeted precision injection – TIPSTM». Athanasios Gertsis, Director of Krinos Olive Center and Chair of the MSc Program «Sustainable Agriculture and Management», Perrotis College, Greece. «Digital technologies to enhance olive production management».

Director of Krinos Olive Center and Chair of the MSc Program «Sustainable Agriculture and Management», Perrotis College, Greece. «Digital technologies to enhance olive production management». Georgios Theodoridis, Biomic_AUTh, Center for Interdisciplinary Research and Innovation (CIRI-AUTH), Laboratory of Analytical Chemistry, Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. «FoodOmicsGR_RI. A Consortium for Comprehensive Molecular Characterisation of Food Products».

14:30 – 16:00 Panel D – Marketing of olive products: exports branding and e-commerce

Yifat Reuveni, Academic Tel-Aviv Jaffa college business school, ENI ARTOLIO Project Business manager, Israel. «Olive oil in the future global food industry: Potential of regional economies, Pan-Meditteranean platform, and local domains qualities».

Academic Tel-Aviv Jaffa college business school, ENI ARTOLIO Project Business manager, Israel. «Olive oil in the future global food industry: Potential of regional economies, Pan-Meditteranean platform, and local domains qualities». Alexandra Kicenik Devarenne , CEO Extra Virgin Alliance, USA. «More than martinis: The future of olives on the American table».

, CEO Extra Virgin Alliance, USA. «More than martinis: The future of olives on the American table». Theoharis Spyropoulos, MBA, Adjunct Lecturer, Perrotis College, Greece. «Social Media Strategy in Brand Formation – Case Study “5”».

MBA, Adjunct Lecturer, Perrotis College, Greece. «Social Media Strategy in Brand Formation – Case Study “5”». Arturo Garcia-Agullo Meliveo, University of Cadiz, Spain.

16:15 Discussions and Concluding remarks

Closing Speech and Award to Dr. Antonia Trichopoulou.

Dr. Antonia Trichopoulou, President, Hellenic Health Foundation, Professor Emeritus, University of Athens Medical School. «Nutrition science, sustainability and culture united: olive oil at the epicenter of the Mediterranean diet paradigm».

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Συνεδρίου

