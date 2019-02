Αμύνταιο: Πραγματοποιήθηκε το 1o workshop του Ευρωπαϊκού Έργου aGROWchain

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) ως Επικεφαλής Εταίρος, το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) ως Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Επικοινωνίας καθώς και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ως Επιστημονικός Εταίρος, συμμετέχουν στο έργο «Εφοδιαστικές αλυσίδες από αγροτικά υπολείμματα για βιώσιμη ανάπτυξη» (Agrowaste supply chains for sustainable growth) με ακρωνύμιο aGROWchain, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg – IPA CBC “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”.

Το πρώτο workshop του aGROWchain αποτέλεσε μια ακόμη ευκαιρία επικοινωνίας των εταίρων του έργου με τους παραγωγούς αγροτικών αποβλήτων και ιδιαίτερα με Συνεταιρισμούς και Ομάδες Παραγωγών, ώστε να συζητηθούν τα προβλεπόμενα προβλήματα αναφορικά με την συλλογή των αγροτικών αποβλήτων από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και την ορθή διαχείρισή τους. Αναλυτικότερα, συζητήθηκε η άμεση επαφή των παραγωγών με τους προμηθευτές για την ορθή επιλογή μηχανημάτων βάσει απαιτήσεων και προδιαγραφών, καθώς και η σημαντικότητα υλοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας με γνώμονα τις ανάγκες των παραγωγών, τις καλλιεργητικές πρακτικές, τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την όλη διαδικασία.

Στη συνάντηση, εκτός από τους Έλληνες εταίρους του έργου, μετά από πρόσκληση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συμμετείχαν και προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα ο κος Παναγιώτης Παπανικολάου της εταιρείας AGROTECH και ο κος Στέλιος Αρβίθης, της εταιρείας Τσαλαπατάρα, με στόχο την παρουσίαση των εξειδικευμένων μηχανημάτων τους για την υλοποίηση του έργου. Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της δυναμικότητας και των χαρακτηριστικών των μηχανημάτων και παράλληλα οι δύο προμηθευτές εξοπλισμού προχώρησαν στην προβολή εικόνων και video ορισμένων μηχανημάτων που έκριναν ότι προσιδιάζουν καλύτερα στα υλικά και τις συνθήκες της περιοχής, με σκοπό την μέγιστη δυνατή παρουσίαση της διαδικασίας συλλογής των αγροτικών αποβλήτων.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους Συνεταιρισμούς που συμμετείχαν, δηλαδή το Συνεταιρισμό ΑΣΕΠΑ, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 551 και το Συνεταιρισμό Αμπελουργών Αμυνταίου αναφορικά με τα ανταποδοτικά οφέλη που θα έχει η περιοχή με τη χρήση των αγροτικών αποβλήτων για την θέρμανση αγροτικών περιοχών.

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα λήψης δειγμάτων για διεξαγωγή μετρήσεων στα εργαστήρια του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ και αποφασίστηκε η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων κλαδεμάτων από τους 3 Συνεταιρισμούς για την υλοποίηση των σχετικών αναλύσεων.

Τέλος, το workshop ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση για τη συνεργασία των Συνεταιρισμών αλλά και ενδεχομένως άλλων εταίρων στο μέλλον με το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της αξιοποίησης της βιομάζας σε όλα τα επίπεδα.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του μηχανήματος της εταιρείας Τσαλαπατάρα σε καλλιεργήσιμη έκταση της περιοχής για την επίδειξη της λειτουργίας του σε πραγματικά δεδομένα.

Το CluBE σε συνεργασία με την ΔΕΤΕΠΑ και το ΚΑΠΕ, ως εταίροι στο έργο aGROWchain, θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη δημιουργία της αποτελεσματικότερης εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνδυασμό με την κατάλληλη επιλογή εξοπλισμού συλλογής αγροτικών αποβλήτων.