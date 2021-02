Στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, τεχνολογιών, γνώσης και εκπαίδευσης σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εδαφών στην Ευρώπη στοχεύει το σεμινάριο της EIP-AGRI «Healthy soils for Europe: sustainable management through knowledge and practice», δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, παρουσιάζοντας τη δική του εμπειρία.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 13-14 Απριλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της EIP-AGRI.