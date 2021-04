Η Massey Ferguson, μια παγκόσμια μάρκα της AGCO, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι είναι τιμή να λάβει ένα βραβείο Red Dot: Product Design 2021 για σχεδιασμό προϊόντων, στην κατηγορία επαγγελματικών οχημάτων, για την καινοτόμο σειρά ελκυστήρων MF 8S. Αυτή η τελευταία διάκριση ακολουθεί το MF 8S.265 Dyna E-Power Exclusive κερδίζοντας το διάσημο Tractor of the Year 2021 καθώς και το βραβείο Best Global Digital launch 2020.

Μια διεθνής κριτική επιτροπή επέλεξε το MF 8S από χιλιάδες συμμετοχές από περισσότερες από 60 χώρες για το Βραβείο Red Dot: Product Design 2021 Award, το οποίο παρουσιάζεται μόνο σε προϊόντα που διαθέτουν εξαιρετικό σχεδιασμό.

“Είναι τιμή μας που το MF 8S έχει επιλεγεί για να λάβει αυτό το ειδικό βραβείο”, λέει ο Thierry Lhotte, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Massey Ferguson, Ευρώπη & Μέση Ανατολή. “Με τη σειρά MF 8S, ορίζουμε μια νέα εποχή στη σχεδίαση τρακτέρ, την οποία η κριτική επιτροπή έχει διακρίνει με το βραβείο Red Dot: Product Design 2021.

“Αναπτύχθηκε από αγρότες για αγρότες, μετά από επτά χρόνια διεξοδικών δοκιμών και εκτεταμένης διαβούλευσης με τους πελάτες, η σειρά MF 8S συνδυάζει ριζικά σχέδια με πρακτικό σκοπό. Ενώ είναι εξοπλισμένο με μια εξαιρετική προδιαγραφή, εισάγει επίσης μια εντελώς νέα και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη “, προσθέτει ο κ. Lhotte.

“Η παρουσίαση της σειράς MF 8S ήταν το πρώτο ορόσημο της πλήρως αναζωογονητικής σειράς ελκυστήρων μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε λάβει τέτοια κορυφαία βραβεία στη βιομηχανία για το MF 8S μαζί με την αναγνώριση των αγροτών μέσω της επιλογής τους για το νέο τους τρακτέρ. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μετά την κυκλοφορία των MF 8S και MF 5S το 2020, προσβλέπουμε τώρα σε νέες παρουσιάσεις μέχρι το τέλος του 2021, ικανοποιώντας τη ζήτηση των αγροτών για απλές και αξιόπιστες έξυπνες και συνδεδεμένες μηχανές”, προσθέτει ο Francesco Murro, Διευθυντής Marketing, Massey Ferguson Ευρώπη & Μέση Ανατολή.

Η ξεχωριστή σχεδίαση Protect-U με το διάκενο 24 εκατοστών μεταξύ της καμπίνας και της εγκατάστασης του κινητήρα, ξεχωρίζει τη Σειρά MF 8 S από όλους τους άλλους ελκυστήρες. Επίσης, η μείωση της θερμότητας, του θορύβου και των δονήσεων που μεταδίδονται στην καμπίνα, η μοναδική ενθυλακωμένη θέση του κινητήρα βελτιώνει την ψύξη και την απόδοση.

Εντελώς νέα, η σειρά MF 8S παρουσιάζει καινοτόμα σχέδια σε κάθε τομέα – κινητήρα, καμπίνα, κιβώτια ταχυτήτων και σύστημα μετάδοσης κίνησης, καθώς και νέα χειριστήρια και συνδεσιμότητα. Εξοπλισμένο με υψηλά πρότυπα, έρχεται με διαφορετικά πακέτα προδιαγραφών, τα οποία προσφέρουν value for money επιλογές, διασφαλίζοντας ότι οι αγοραστές μπορούν να προσαρμόσουν τα τρακτέρ για να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες εφαρμογές τους.

Υπάρχει μια επιλογή τεσσάρων μοντέλων από 205hp έως 265hp, όλα προσφέρουν 20hp επιπλέον ισχύος με τη Διαχείριση ισχύος κινητήρα.

Με τη παρουσίαση της σειράς MF 8S, η Massey Ferguson ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης, βιώσιμης γεωργίας συνδυάζοντας υπερσύγχρονα μηχανήματα με μια ολοκληρωμένη γκάμα πλήρως συνδεδεμένων υπηρεσιών για να βοηθήσει τους πελάτες να διαχειριστούν τις επιχειρήσεις τους πιο αποτελεσματικά.

Αποκλειστικός Εισαγωγέας – Διανομέας της Massey Ferguson στην Ελλάδα είναι ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη.