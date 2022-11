Βράβευση του Χρήστου Μεγάλου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας

Mε το βραβείο Global Competitiveness Award για την Πρωτοποριακή Ηγεσία (Path-Breaking Industrial Leadership) βραβεύτηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (The Global Federation of Competitiveness Councils – GFCC). To GFCC είναι ένα δίκτυο ηγετών και οργανισμών που έχουν δεσμευθεί στην προώθηση ανταγωνιστικών στρατηγικών για την ενίσχυση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ευμάρειας με παρουσία σε 35 χώρες σε 6 ηπείρους.

Η τελετή βράβευσης έγινε σήμερα από τον Πρόεδρο του GFCC Charles O. Holliday, στην Ακαδημία Αθηνών, στο πλαίσιο του Global Innovation Summit 2022 που πραγματοποιείται στην Ελλάδα με τη συμμετοχή θεσμικών παραγόντων, εκπροσώπων της εγχώριας και διεθνούς επιχειρηματικότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας που πρωταγωνιστούν στους τομείς της Ερευνας και Τεχνολογίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία μέλος του GFCC από το 2018, ενώ ο κ. Μεγάλου συμμετέχει ως Διακεκριμένο Μέλος (Distinguished Fellow) από το 2016.

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς συμμετείχε χθες, στο πλαίσιο του Global Innovation Summit, σε συζήτηση με θέμα «Τhe Greek Competitiveness Story. Innovating out of crisis in finance». Όπως επισήμανε, η ελληνική οικονομία μετασχηματίζεται αργά αλλά σταθερά και η χώρα εξελίσσεται σε χώρο υποδοχής ξένων επενδύσεων που έφθασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2021 και 2022, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν από το μέσο όρο του 20% του ΑΕΠ, στο 40%.

Επιδιώκοντας να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος και τις απώλειες που υπέστη κατά την κρίση, η Ελλάδα κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και από το 2019 ανήλθε κατά 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, κυρίως χάρη στην ισχυρές οικονομικές και επιχειρηματικές επιδόσεις της.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι ορατή σε όλο το φάσμα της οικονομίας και στηρίζεται σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις που απέδωσαν παρά τις δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες, σημείωσε ο κ. Μεγάλου, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ακόμη προκλήσεις που καλείται να υπερβεί η χώρα προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της. Πρόκειται για προκλήσεις που σχετίζονται με τις επιδόσεις της οικονομίας, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις υποδομές, την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα αλλά και των επιχειρήσεων.

«Βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο», είπε χαρακτηριστικά ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, και εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης θα είναι πιο ήπιες για την ελληνική οικονομία, όπως καταδεικνύουν οι προβλέψεις για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, καθώς υπάρχουν χαρακτηριστικά της οικονομίας που στηρίζουν θετικές εκτιμήσεις για την Ελλάδα και την ανταγωνιστικότητά της.