Η COSMOTE TV μεγάλος χορηγός του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Η COSMOTE TV, Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στηρίζει το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (ΦΝΘ), που φέτος διεξάγεται online – για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού- λόγω της έκτακτης παγκόσμιας συνθήκης του covid-19. H COSMOTE TV θα συμμετέχει και στο φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ, με 7 ντοκιμαντέρ, μικρού & μεγάλου μήκους, δικής της παραγωγής και συμπαραγωγής.

Το 22ο ΦΝΘ θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 19 Μαΐου. Συνολικά, 210 ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμα online και δωρεάν για το κοινό μέχρι την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, την Πέμπτη 28 Μαΐου. Από αυτά, 77 μικρού και μεγάλου μήκους ελληνικά ντοκιμαντέρ θα προβληθούν στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ και συγκεκριμένα στα Διεθνή Διαγωνιστικά «Μεγάλου Μήκους», «Newcomers» και «Film Forward», καθώς και στα τμήματα «Ανοιχτοί Ορίζοντες» του διεθνούς προγράμματος, «Πλατφόρμα» και «Από οθόνη σε Οθόνη». Κάθε ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο για 400 θεάσεις σε χρήστες αποκλειστικά από την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ (τμήμα «Από οθόνη σε Οθόνη»), θα κάνει πανελλαδική πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ παραγωγής COSMOTE TV «Η τελευταία νύχτα» του Γιώργου Γκικαπέππα. Το docudrama μας μεταφέρει στο Ναύπλιο του 1831, όπου την τελευταία νύχτα πριν τη δολοφονία του, ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας ξαναζωντανεύει στη μνήμη του τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή του. Η Α΄ τηλεοπτική προβολή του ντοκιμαντέρ «Η τελευταία νύχτα» θα γίνει το επόμενο διάστημα στο COSMOTE HISTORY HD.

Στο πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ περιλαμβάνονται και οι παρακάτω συμπαραγωγές της COSMOTE TV:

«Ρωμανιώτες, οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων» των Ανιές Σκλάβου και Στέλιου Τατάκη, για την ιστορία των Ρωμανιωτών, της ελληνόφωνης κοινότητας των Εβραίων, που από την εποχή του Βυζαντίου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμικού μωσαϊκού των Ιωαννίνων. Το ντοκιμαντέρ έχει διακριθεί με το Βραβείο Κοινού για το Καλύτερο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους στο Νew York City Greek Film Festival (Τμήμα: Από οθόνη σε Οθόνη).

«Στα φτερά του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου» του Δημήτρη Χατζημαλλή, για πέντε αεροδρόμια -άγνωστα στο ευρύ κοινό- καθένα με τη δική του στρατηγική αξία, τα οποία διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Τμήμα: Από οθόνη σε Οθόνη).

Το ντοκιμαντέρ «Μάρκος» του Νίκου Σκαρέντζου, είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Βαμβακάρη και τη σημαντική μουσική κληρονομιά που άφησε στον 21ο αιώνα και στην μουσική της Ευρώπης (Τμήμα: Ανοιχτοί Ορίζοντες).

«Η Γένεση της Ιατρικής – Νόσος και ίαση στην Αρχαία Ελλάδα» του Γρηγόρη Καραντινάκη, το οποίο μέσα από συνεντεύξεις, εναέριες λήψεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις αρχαιολογικών χώρων και την πρωτότυπη μουσική του μουσικοσυνθέτη Νίκου Πλατύραρχου, αναβιώνει τα επιτεύγματα της αρχαιοελληνικής ιατρικής που έθεσαν τα θεμέλια για την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης παγκοσμίως (Τμήμα: Από οθόνη σε Οθόνη).

Το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Συλλέγοντας τον Χρόνο» του Χρήστου Σαγιά, για έναν συνταξιούχο των ΕΛΤΑ, ο οποίος διατηρεί το μεγαλύτερο μουσείο κινηματογραφικών μηχανών παγκοσμίως (Τμήμα: Πλατφόρμα).

Το ντοκιμαντέρ «Πριμαρόλια, Το ταξίδι της μαύρης σταφίδας στο χρόνο», του Παναγιώτη Κακαβιά, κινηματογραφεί την μαύρη κορινθιακή σταφίδα και δημιουργεί μια τροχιά από μνήμες, γνώση, ιστορικά και οικονομικά στοιχεία προερχόμενα από σταφιδοπαραγωγούς, ιστορικούς, συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού (Τμήμα: Πλατφόρμα).

Το πρόγραμμα του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει πρωτότυπα αφιερώματα στο animated ντοκιμαντέρ, τον κόσμο των memes, αλλά και την Ανθρωπόκαινο Εποχή, καθώς και μια σειρά live ανοιχτών συζητήσεων γύρω από τα θέματα αυτά με διακεκριμένα ονόματα από το χώρο της 7ης τέχνης, του ντοκιμαντέρ και του θεάματος, όπως τον διάσημο πολεμικό ανταποκριτή Ρόμπερτ Φισκ, πρωταγωνιστή του ντοκιμαντέρ «This is Not a Movie» και τον σκηνοθέτη του, Γιούνγκ Τσανγκ (Πέμπτη 21/5, 21.00), τον σκηνοθέτη του «The Story of Technoviking», Ματίας Φριτς και τους «The Real Ancient Memes» (Τετάρτη 27/5, 20.00). Παράλληλα, διοργανώνει και μία επίκαιρη συζήτηση για την Ανθρωπόκαινο εποχή και τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον (Κυριακή 24/5, 20.00). Οι συζητήσεις αυτές θα μεταδοθούν ζωντανά από το επίσημο YouTube κανάλι του Φεστιβάλ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και τη διαδικασία της online συμμετοχής σας επισκεφθείτε το www.filmfestival.gr .