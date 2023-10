Διαβεβαίωση Βοϊτσεχόφσκι για αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων υπέρ των πληγέντων Θεσσαλών

Τη διαβεβαίωση ότι θα αξιοποιηθούν όλοι οι δυνατοί πόροι της ΕΕ για να στηριχθούν οι πληγέντες παραγωγοί της Θεσσαλίας έδωσε ο επίτροπος γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι κατά την επίσκεψή του στην πληγείσα Θεσσαλία.

Today I am in Greece 🇬🇷, to visit communities impacted by the recent floods.

First and foremost, I share my deep sympathy with all who have suffered, in particular those who have lost loved ones.

You have the solidarity of the EU at this moment and for as long as it is needed. pic.twitter.com/mNLWdubu5A

— Janusz Wojciechowski (@jwojc) October 5, 2023