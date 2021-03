Διαδικτυακή εκδήλωση από τον ΣΕΒ και τον Σύνδεσμο Γερμανικών Βιομηχανιών στις 9/3

Το Ίδρυμα Konrad Adenauer σε Ελλάδα και Κύπρο, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το Σύνδεσμο Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) και το ΙΟΒΕ, θα πραγματοποιήσουν διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Beyond COVID-19: the way forward for Greek and German Industries» την Τρίτη 9 Μαρτίου στις 17:00. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

Συμμετέχουν οι:

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm, Πρόεδρος, BDI

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών



Συντονισμός

Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, ΙΟΒΕ, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παρακολουθήστε απευθείας την εκδήλωση εδώ