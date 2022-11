Διάκριση της Barilla Hellas στα HR Awards 2022

Μια ακόμα σημαντική διάκριση για την Barilla Hellas και το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως επιβράβευση των καλών πρακτικών που διαχρονικά υιοθετεί η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Work@Barilla Moving Forward to the New Era, απέσπασε το Silver award στην κατηγορία Best Flexible Working Strategy στα φετινά HR Awards, μία διοργάνωση- θεσμό για τα τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού υπό την αιγίδα της εταιρείας BOUSSIAS.

Το [email protected], είναι το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού της εργασιακής κουλτούρας του Ομίλου Barilla. Η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη χώρα που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από την 01/01/2022, και συνδυάστηκε με την μετεγκατάσταση της εταιρείας σ’ έναν υπερσύγχρονο γραφειακό χώρο, που εξυπηρετεί τη νέα αυτή καθημερινότητα των εργαζομένων. Η επιτυχημένη εφαρμογή του και η υψηλή αποδοχή από τους εργαζόμενους ανέδειξαν μάλιστα τον οργανισμό ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στον θεσμό Best Workplaces για την χρονιά που διανύουμε.

Η Barilla Hellas εξακολουθεί να παρακολουθεί κι να προσαρμόζεται στις επιταγές της νέας πραγματικότητας, θέτοντας τους ανθρώπους της σε προτεραιότητα, σε απόλυτη ταύτιση με τις αξίες και την στρατηγική της Εταιρείας.