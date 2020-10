Διάκριση για το Κρι Κρι Babies «Tο πρώτο μου γιαουρτάκι» στο Mother & Baby Awards 2020

Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, διακρίθηκε στον θεσμό των Mother & Baby Awards 2020, κατακτώντας το Gold βραβείο για το βρεφικό γιαούρτι Κρι Κρι Babies «Tο πρώτο μου γιαουρτάκι», το οποίο αναδείχθηκε ως το Best Baby Yogurt, στην κατηγορία «Baby Nutrition Product of the Year».

Το Κρι Κρι Babies «Το πρώτο μου γιαουρτάκι», το οποίο είναι γιαούρτι και όχι επιδόρπιο γιαουρτιού, ξεχώρισε μεταξύ των υπολοίπων υποψηφιοτήτων για την καινοτομία του, καθώς κατά το λανσάρισμα του το 2019 αποτέλεσε το πρώτο βρεφικό γιαούρτι που εισήχθη στην ελληνική αγορά, δεδομένου ότι μέχρι τότε δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, παρά μόνο παιδικά επιδόρπια γιαουρτιού.

Το συγκεκριμένο προϊόν διακρίθηκε λόγω της υψηλής διατροφικής του αξίας, αφού είναι φτιαγμένο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα και με ήπιες καλλιέργειες, ιδανικές για βρέφη, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη βρεφική διατροφή και σύμφωνα με την επιστημονική καθοδήγηση του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων, ενώ είναι το πρώτο βρεφικό γιαούρτι με ειδική άδεια παραγωγής από τον ΕΟΦ. Tέλος, το γεγονός ότι φτιάχνεται μόνο από 100% ελληνικό γάλα ημέρας, και αποτελεί πλούσια πηγή ασβεστίου και βιταμινών Β12 και Β2, συνέβαλε και αυτό με τη σειρά του στη συγκεκριμένη διάκριση.

Τα Mother and Baby Awards διοργανώνονται από την Boussias Communications υπό την αιγίδα του Συλλόγου Μαιών – Μαιευτών Αθηνών, με στόχο να επιβραβεύσουν την ποιότητα και την καινοτομία στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του mother & baby care industry.

Η Τζελίνα Κουκουμέλη, Marketing Director της Κρι Κρι, δήλωσε σχετικά: «Η βράβευση της Κρι Κρι στα Mother and Baby Awards μας χαροποιεί ιδιαίτερα, αφού αποτελεί αναγνώριση της εξαιρετικής προσπάθειας όλης της εταιρείας ώστε το Κρι Κρι Babies «Το πρώτο μου γιαουρτάκι» να αποτελέσει ένα καινοτόμο προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες των βρεφών. Με την κυκλοφορία του, πρωτοπορήσαμε και ανοίξαμε μια νέα αγορά, αυτή του βρεφικού γιαουρτιού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, και σήμερα βλέπουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι αυτή η καινοτομία αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται. Μετά από 66 χρόνια επιτυχημένης πορείας της εταιρείας και συνεχών επενδύσεων στην καινοτομία των γαλακτοκομικών προϊόντων, όλοι εμείς στην Κρι Κρι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας με επίκεντρο τις ανάγκες των καταναλωτών μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό».

*Στοιχεία IRI κατηγορίας γιαουρτιού, σε όγκο, Αύγουστος 2020