ΔιαΝΕΟσις: Η 2η διαδικτυακή συζήτηση την Πέμπτη 30 Απριλίου

Η δεύτερη διαδικτυακή συζήτηση της διαΝΕΟσις, από τις τέσσερις που θα πραγματοποιηθούν συνολικά σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης του EPLO σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στη διαδικασία της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Convergences Greece Forum – Συγκλίσεις, την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 17:00.

Η συζήτηση με τίτλο “Economic Recovery vs SDGs – for or against each other? Will the Sustainable Development principles and objectives lead to better economic recovery, or will the need for quick action render Sustainable Development obsolete?” θα έχει διάρκεια 45 λεπτά και η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι:

• Στέφανος Φωτίου, Διευθυντής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ασίας-Ειρηνικού

• Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρος & Συνιδρύτρια, World Human Forum – Ιδρύτρια & Πρόεδρος, Συγκλίσεις – Convergences Greece Forum

Συντονιστής: Σπύρος Κουβέλης, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης EPLO

Σχολιαστής: Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Περιεχομένου, διαΝΕΟσις.