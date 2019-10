Τη δέσμευσή της Bayer για πάθος για καινοτομία και δύναμη για αλλαγή μέσω των ανθρώπων της, ήρθε να υπογραμμίσει η διάκριση της εταιρείας κατά την τελετή απονομής των βραβείων «HR Awards 2019» που διοργανώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Bayer, απέσπασε το αργυρό βραβείο στην κατηγορία Talent & Performance Management – Excellence in Performance Management Strategy/Initiative καθώς εφάρμοσε με μεγάλη επιτυχία νέα προσέγγισή σε ότι αφορά τη Διαχείριση της Απόδοσης των εργαζομένων της.

Μέσα από μια μακρά διαδικασία πειραματισμού και έρευνας και λαμβάνοντας υπόψιν την επιχειρησιακή της στρατηγική και την επιθυμητή αλλαγή κουλτούρας, η Bayer υιοθέτησε μια νέα προσέγγιση με κύρια στοιχεία την συνεχή ανατροφοδότηση, την απλούστερη αξιολόγηση της απόδοσης, την ευέλικτη στοχοθεσία, τη στενότερη συνεργασία ανάμεσα στους ανθρώπους της εταιρείας και το νέο μοντέλο ηγεσίας.

Η ευεξία και η ευζωία (well-being) των στελεχών της Bayer απέσπασε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Health & Well-Being – Excellence in Workplace Well-being.

Κατά την τελευταία περίοδο, η Bayer Hellas προχώρησε με ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια δέσμη πρωτοβουλιών που προσεγγίζει ολιστικά το Well being των ανθρώπων της, με την ονομασία Be Well @ Bayer. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η εταιρεία ξεκίνησε να υποστηρίζει και εσωτερικά την αποστολή της για μια Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή (Science for a Better Life). Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει συνοπτικά τους πυλώνες «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία», «Συνθήκες εργασίας», «Health Conscious Behaviour» και «Κάλυψη υγείας».

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι’ αυτή τη βράβευση, καθώς αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών όχι μόνο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά κάθε στελέχους στη Bayer Ελλάς. Με τη νέα προσέγγιση στο Performance Management αποσκοπούμε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους της εταιρείας με δίκαιο και διάφανο τρόπο αλλά και στην ενδυνάμωσή τους, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να αξιοποιούμε τις τεράστιες ευκαιρίες που απλώνονται μπροστά μας στο μέλλον. Αφετηρία για αυτό είναι όλοι οι άνθρωποι της εταιρείας. Για αυτό, και με αφορμή τη νέα προσέγγιση λέμε: «Better starts with you!”» δήλωσε η κα Αγγέλικα Τζέμου, Head of HR στην Bayer Hellas. «Η αποστολή της Bayer “Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή” αποτέλεσε για εμάς πηγή έμπνευσής προκειμένου να εξελίξουμε τα ενδοεταιρικά προγράμματα ευεξίας και ευζωίας των εργαζομένων μας και μέσα από το πρόγραμμα Be Well @ Bayer να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα στο εργασιακό μας περιβάλλον» κατέληξε.

Τα HR Awards διοργανώθηκαν για 5η συνεχόμενη χρονιά, με στόχο να «φωτίσουν» και να αναδείξουν τις πρωτοβουλίες, τις πρακτικές και τις πολιτικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη χώρα μας.